Зарплати українців у 2025 році — чи змінюватиметься розмір виплати

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві продовжують надавати щорічну одноразову матеріальну допомогу студентам з родин Героїв Небесної сотні. Гроші також нараховують захисникам та захисницям держави.

Про це йдеться на Порталі послуг КМДА.

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Яку суму виплачують

Розмір виплат становить від 2,5 тис. до 25 тис. гривень, залежно від категорії одержувача та умов програми. Виплата належить студентам, які навчаються за денною формою у вищих і професійних навчальних закладах столиці, за умови, що вони:

є дітьми Героїв Небесної сотні або загиблих захисників України;

зареєстровані та проживають у Києві не менше одного року.

Документи від киян приймають:

Департамент соціальної та ветеранської політики (на проспекті Любомира Гузара, 7, у кабінеті № 16);

Київський військовий хаб (Kyiv Military Hub) (на вулиці Хрещатик, 36).

Заявку можуть не зареєструвати, якщо прийдете без:

паспорта;

реєстраційного номера платника податків;

документа, що підтверджує родинні зв'язки;

довідки з навчального закладу про денну форму навчання;

договору та квитанції про сплату навчання;

документів, які підтверджують право на пільги (якщо є).

Що ще варто знати

Крім допомоги родинам Героїв Небесної сотні, міська влада у Києві фінансово підтримує малозабезпечені родини. Так, у 2025 році вони можуть отримати від Департаменту соціальної та ветеранської політики при КМДА від 500 до 10 тис. грн.

Фінансова допомога розрахована для малозабезпечених родин, у яких середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4,72 тис. грн та які потрапили у складні життєві обставини.

Раніше стало відомо, що уряд підвищить розмір стипендій курсантам з вищих військових навчальних закладів. З 1 травня вони отримуватимуть від 8 тис. до 20 тис. грн.

Також ми розповідали, що українці можуть отримати фіндопомогу до 20 тис. євро від Міжнародної організації з міграції для бізнесу. Проєкт фінансує уряд Німеччини.