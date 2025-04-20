Зарплати українців у 2025 році — чи змінюватиметься розмір виплати

Киянам виплачують до 25 тис. гривень — хто отримає у 2025 році
У Києві продовжують надавати щорічну одноразову матеріальну допомогу студентам з родин Героїв Небесної сотні. Гроші також нараховують захисникам та захисницям держави.
Про це йдеться на Порталі послуг КМДА.
Яку суму виплачують
Розмір виплат становить від 2,5 тис. до 25 тис. гривень, залежно від категорії одержувача та умов програми. Виплата належить студентам, які навчаються за денною формою у вищих і професійних навчальних закладах столиці, за умови, що вони:
- є дітьми Героїв Небесної сотні або загиблих захисників України;
- зареєстровані та проживають у Києві не менше одного року.
Документи від киян приймають:
- Департамент соціальної та ветеранської політики (на проспекті Любомира Гузара, 7, у кабінеті № 16);
- Київський військовий хаб (Kyiv Military Hub) (на вулиці Хрещатик, 36).
Заявку можуть не зареєструвати, якщо прийдете без:
- паспорта;
- реєстраційного номера платника податків;
- документа, що підтверджує родинні зв'язки;
- довідки з навчального закладу про денну форму навчання;
- договору та квитанції про сплату навчання;
- документів, які підтверджують право на пільги (якщо є).
Що ще варто знати
Крім допомоги родинам Героїв Небесної сотні, міська влада у Києві фінансово підтримує малозабезпечені родини. Так, у 2025 році вони можуть отримати від Департаменту соціальної та ветеранської політики при КМДА від 500 до 10 тис. грн.
Фінансова допомога розрахована для малозабезпечених родин, у яких середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4,72 тис. грн та які потрапили у складні життєві обставини.
Раніше стало відомо, що уряд підвищить розмір стипендій курсантам з вищих військових навчальних закладів. З 1 травня вони отримуватимуть від 8 тис. до 20 тис. грн.
Також ми розповідали, що українці можуть отримати фіндопомогу до 20 тис. євро від Міжнародної організації з міграції для бізнесу. Проєкт фінансує уряд Німеччини.
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