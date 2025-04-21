Выплаты для женщин — кто получит 1 тыс. долларов на бизнес

Человек держит валюту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинские женщины получат финансовую поддержку в рамках проекта World Vision (WV) по учебной программе, связанной с агросферой и управлением бизнесом. Программа охватывает несколько громад в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Центра развития "Час змін".

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Как отмечается, программу обучения реализует глобальная христианская организация World Vision.

Получить гранты смогут женщины в Медвинской и Боярской громадах Киевской области. Возраст — люди старше 18-ти лет, которые уже имеют или хотят получить опыт в агросфере.

Программа предусматривает три месяца обучения (онлайн и офлайн) продолжительностью 240 часов. А также:

предоставление ежемесячной стипендии в 200 долларов;

грант в 1 тыс. долларов на реализацию бизнес-идеи после ее защиты.

Обещают поддержку кураторов, практические занятия, а также предоставление современных учебных материалов.

"С целью помощи населению, которое находится в сложных условиях, мы запланировали проект по учебной программе, связанной с сельским хозяйством и управлением бизнесом с возможностью получить грантовую поддержку для женщин", — говорится в сообщении.

Реализуют программу в апреле 2025 года.

В организации отмечают, что серьезно относятся к защите предоставленных личных данных.

"Мы обещаем вам, что информация, которую вы нам предоставляете, будет рассматриваться в полной конфиденциальности, храниться и обрабатываться в соответствии с вашими правами согласно Закону Украины "О защите персональных данных", — говорится в сообщении.

World Vision является глобальной христианской организацией, оказывающей помощь, развитие и адвокацию, которая занимается работой с детьми, семьями и громадами для сокращения бедности.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН по делам беженцев принимает заявки на предоставление финпомощи. В частности, в апреле 2025 года выплаты предоставляют в Сумах.

Также мы сообщали, что в этом году Международная организация по миграции предоставляет украинцам средства на поддержку микро- и малого бизнеса. Выплаты доступны для жителей Киевской области.