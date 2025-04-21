Выплаты для женщин — кто получит 1 тыс. долларов на бизнес

Женщины в апреле получат по 1 тыс. долларов — детали
Некоторые украинские женщины получат финансовую поддержку в рамках проекта World Vision (WV) по учебной программе, связанной с агросферой и управлением бизнесом. Программа охватывает несколько громад в Киевской области.
Об этом говорится в сообщении Центра развития "Час змін".
Гранты для женщин на развитие бизнеса
Как отмечается, программу обучения реализует глобальная христианская организация World Vision.
Получить гранты смогут женщины в Медвинской и Боярской громадах Киевской области. Возраст — люди старше 18-ти лет, которые уже имеют или хотят получить опыт в агросфере.
Программа предусматривает три месяца обучения (онлайн и офлайн) продолжительностью 240 часов. А также:
- предоставление ежемесячной стипендии в 200 долларов;
- грант в 1 тыс. долларов на реализацию бизнес-идеи после ее защиты.
Обещают поддержку кураторов, практические занятия, а также предоставление современных учебных материалов.
"С целью помощи населению, которое находится в сложных условиях, мы запланировали проект по учебной программе, связанной с сельским хозяйством и управлением бизнесом с возможностью получить грантовую поддержку для женщин", — говорится в сообщении.
Реализуют программу в апреле 2025 года.
В организации отмечают, что серьезно относятся к защите предоставленных личных данных.
"Мы обещаем вам, что информация, которую вы нам предоставляете, будет рассматриваться в полной конфиденциальности, храниться и обрабатываться в соответствии с вашими правами согласно Закону Украины "О защите персональных данных", — говорится в сообщении.
World Vision является глобальной христианской организацией, оказывающей помощь, развитие и адвокацию, которая занимается работой с детьми, семьями и громадами для сокращения бедности.
Ранее мы писали, что УВКБ ООН по делам беженцев принимает заявки на предоставление финпомощи. В частности, в апреле 2025 года выплаты предоставляют в Сумах.
Также мы сообщали, что в этом году Международная организация по миграции предоставляет украинцам средства на поддержку микро- и малого бизнеса. Выплаты доступны для жителей Киевской области.
Читайте Новини.LIVE!