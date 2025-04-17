Виплати від Німеччини — хто з українців може отримати 20 тис. євро

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року українцям доступна грошова допомога від Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) за фінансової підтримки Німеччини. Йдеться про можливість отримати гранти для мікро- та малого бізнесу у Київській області.

Про це інформує пресслужба організації у Facebook.

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Як зазначають у Міжнародній організації з міграції, грантова допомога передбачена для розвитку власної справи. Метою програми є:

підтримка українського бізнесу шляхом відновлення робочих місць;

розвиток місцевого виробництва;

забезпечення населення критично важливими товарами та послугами.

До участі у проєкті запрошуються підприємці кількох громад Київської області. А саме:

Білоцерківської;

Тетіївської;

Гостомельської.

Громади, де діє програма. Джерело: МОМ

Взяти участь у програмі можуть мікро- та малі підприємства, які:

мають реєстрацію на території України;

отримали реєстрацію не менше ніж за один рік до дати подання заявки;

належать українським громадянам;

готові створювати нові робочі місця.

Вимоги до підприємств:

для мікропідприємства з наявністю менш ніж 10 працівників — зобов’язані створити щонайменше одне нове робоче місце;

для малих підприємств з наявністю понад 10 працівників — зобов’язані створити мінімум три нові робочі місця.

Як зареєструватися для участі у програмі

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму на грантовому порталі Міжнародної організації з міграції. Для коректної роботи сайту радять реєструватися з комп’ютера. Заявку прийматимуть до 11 травня 2025 року.

Розмір грантового фінансування:

для мікропідприємств — до 7 тис. євро;

для малих підприємств — до 20 тис. євро.

"Ініціатива реалізується в межах проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція ВПО та постраждалих від війни", що фінансується Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через Німецький банк розвитку KfW", — йдеться у повідомленні.



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