Виплати від Німеччини — хто з українців може отримати 20 тис. євро

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці
У квітні 2025 року українцям доступна грошова допомога від Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) за фінансової підтримки Німеччини. Йдеться про можливість отримати гранти для мікро- та малого бізнесу у Київській області.
Про це інформує пресслужба організації у Facebook.
Детальніше про грошову допомогу для жителів Київщини
Як зазначають у Міжнародній організації з міграції, грантова допомога передбачена для розвитку власної справи. Метою програми є:
- підтримка українського бізнесу шляхом відновлення робочих місць;
- розвиток місцевого виробництва;
- забезпечення населення критично важливими товарами та послугами.
До участі у проєкті запрошуються підприємці кількох громад Київської області. А саме:
- Білоцерківської;
- Тетіївської;
- Гостомельської.
Взяти участь у програмі можуть мікро- та малі підприємства, які:
- мають реєстрацію на території України;
- отримали реєстрацію не менше ніж за один рік до дати подання заявки;
- належать українським громадянам;
- готові створювати нові робочі місця.
Вимоги до підприємств:
- для мікропідприємства з наявністю менш ніж 10 працівників — зобов’язані створити щонайменше одне нове робоче місце;
- для малих підприємств з наявністю понад 10 працівників — зобов’язані створити мінімум три нові робочі місця.
Як зареєструватися для участі у програмі
Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму на грантовому порталі Міжнародної організації з міграції. Для коректної роботи сайту радять реєструватися з комп’ютера. Заявку прийматимуть до 11 травня 2025 року.
Розмір грантового фінансування:
- для мікропідприємств — до 7 тис. євро;
- для малих підприємств — до 20 тис. євро.
"Ініціатива реалізується в межах проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція ВПО та постраждалих від війни", що фінансується Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через Німецький банк розвитку KfW", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли про те, що гуманітарна організація "Всесвітня продовольча програма ООН" надає допомогу постраждалим від ракетного удару. Виплати доступні в одному з українських міст.
Також ми розповідали про те, що українська молодь може подати заявки на конкурс з мінігрантів від ЮНІСЕФ. В рамках програми можна отримати 40 тис. гривень.
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