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Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

17 квітня 2025 13:13
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Німеччини — хто з українців може отримати 20 тис. євро
Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У квітні 2025 року українцям доступна грошова допомога від Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) за фінансової підтримки Німеччини. Йдеться про можливість отримати гранти для мікро- та малого бізнесу у Київській області.

Про це інформує пресслужба організації у Facebook.

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Як зазначають у Міжнародній організації з міграції, грантова допомога передбачена для розвитку власної справи. Метою програми є:

  • підтримка українського бізнесу шляхом відновлення робочих місць;
  • розвиток місцевого виробництва;
  • забезпечення населення критично важливими товарами та послугами.

До участі у проєкті запрошуються підприємці кількох громад Київської області. А саме:

  • Білоцерківської;
  • Тетіївської;
  • Гостомельської.
допомога українцям
Громади, де діє програма. Джерело: МОМ

Взяти участь у програмі можуть мікро- та малі підприємства, які:

  • мають реєстрацію на території України;
  • отримали реєстрацію не менше ніж за один рік до дати подання заявки;
  • належать українським громадянам;
  • готові створювати нові робочі місця.

Вимоги до підприємств:

  • для мікропідприємства з наявністю менш ніж 10 працівників — зобов’язані створити щонайменше одне нове робоче місце;
  • для малих підприємств з наявністю понад 10 працівників — зобов’язані створити мінімум три нові робочі місця.

Як зареєструватися для участі у програмі

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму на грантовому порталі Міжнародної організації з міграції. Для коректної роботи сайту радять реєструватися з комп’ютера. Заявку прийматимуть до 11 травня 2025 року.

Розмір грантового фінансування:

  • для мікропідприємств — до 7 тис. євро;
  • для малих підприємств — до 20 тис. євро.

"Ініціатива реалізується в межах проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція ВПО та постраждалих від війни", що фінансується Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через Німецький банк розвитку KfW", — йдеться у повідомленні.
 
Раніше ми повідомляли про те, що гуманітарна організація "Всесвітня продовольча програма ООН" надає допомогу постраждалим від ракетного удару. Виплати доступні в одному з українських міст.

Також ми розповідали про те, що українська молодь може подати заявки на конкурс з мінігрантів від ЮНІСЕФ. В рамках програми можна отримати 40 тис. гривень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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