Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Жінки у чоловічих професіях — яку роботу пропонує ПриватБанк

Жінки у чоловічих професіях — яку роботу пропонує ПриватБанк

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 07:01
Оновлено: 00:16
Робота жінок у ПриватБанку — ким вони працюють та як змінився підхід до працевлаштування
Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк продовжує формувати інклюзивну культуру не тільки для своїх клієнтів, а й для власних працівників. Так, зважаючи на запит суспільства, банк почав приймати на роботу усе більшу кількість жінок. До того зараз вони отримують посади, які історично належали лише чоловікам.

Про це розповіла заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова під час заходу "Саміт СЕО 2025" від Forbes Ukraine.

Реклама
Читайте також:

Жінки у ПриватБанку

Під час свого виступу Лариса Чернишова зауважила, що зараз на посадах в управлінні ПриватБанку перебувають троє жінок, а у середньому менеджменті фінустанови жінок у керівництві понад 60%. Ба більше — сьогодні жінки готові посідати ті позиції, які історично закріплювалися лише за чоловіками. Так, зараз вони працюють інкасаторками та інженерками з обслуговування АТМ (банкоматів). 

"Ми допомагаємо цим жінкам не тільки тим, що додаємо фемінізму до наших посад. Ми дійсно адаптуємо банк під потреби жінок: змінюємо роздягальні, кухні, кімнати для відпочинку. Ми підготували спеціальну жіночу форму", — зазначила Лариса Чернишова. 

Заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів додала, що кількість жінок у банківській сфері більшає як через мобілізацію чоловіків, так і тому, що ПриватБанк всіляко підтримує працевлаштування жінок. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, ПриватБанк оновлює механізм здійснення онлайн-розрахунків. Мова про те, що процес онлайн оплати для бізнес-клієнтів стане простішим. Так, відтепер приймати розрахунки можна прямо в соцмережі Instagram чи месенджері Telegram без ручної роботи. Рішення переведе в автоматичний режим продажі у соцмережах. 

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк надасть своїм клієнтам нові фінансові вигоди. Відомо, які пропозиції отримають українці. Також ми писали, що ПриватБанк нагороджує призами тих, хто користується послугою "Оплата частинами". Клієнтам пояснили, хто може долучитися до розіграшу.

ПриватБанк робота банки жінки банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації