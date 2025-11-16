Робота жінок у ПриватБанку — ким вони працюють та як змінився підхід до працевлаштування

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк продовжує формувати інклюзивну культуру не тільки для своїх клієнтів, а й для власних працівників. Так, зважаючи на запит суспільства, банк почав приймати на роботу усе більшу кількість жінок. До того зараз вони отримують посади, які історично належали лише чоловікам.

Про це розповіла заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова під час заходу "Саміт СЕО 2025" від Forbes Ukraine.

Жінки у ПриватБанку

Під час свого виступу Лариса Чернишова зауважила, що зараз на посадах в управлінні ПриватБанку перебувають троє жінок, а у середньому менеджменті фінустанови жінок у керівництві понад 60%. Ба більше — сьогодні жінки готові посідати ті позиції, які історично закріплювалися лише за чоловіками. Так, зараз вони працюють інкасаторками та інженерками з обслуговування АТМ (банкоматів).

"Ми допомагаємо цим жінкам не тільки тим, що додаємо фемінізму до наших посад. Ми дійсно адаптуємо банк під потреби жінок: змінюємо роздягальні, кухні, кімнати для відпочинку. Ми підготували спеціальну жіночу форму", — зазначила Лариса Чернишова.

Заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів додала, що кількість жінок у банківській сфері більшає як через мобілізацію чоловіків, так і тому, що ПриватБанк всіляко підтримує працевлаштування жінок.

