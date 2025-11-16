Работа женщин в ПриватБанке — кем они работают и как изменился подход к трудоустройству

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новости.LIVE

Государственный ПриватБанк продолжает формировать инклюзивную культуру не только для своих клиентов, но и для собственных сотрудников. Так, учитывая запрос общества, банк начал принимать на работу все большее количество женщин. К тому же сейчас они получают должности, которые исторически принадлежали только мужчинам.

Об этом рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева во время мероприятия "Саммит СЕО 2025" от Forbes Ukraine.

Женщины в ПриватБанке

Во время своего выступления Лариса Чернышова отметила, что сейчас на должностях в управлении ПриватБанка находятся три женщины, а в среднем менеджменте финучреждения женщин в руководстве более 60%. Более того — сегодня женщины готовы занимать те позиции, которые исторически закреплялись только за мужчинами. Так, сейчас они работают инкассаторами и инженерами по обслуживанию АТМ (банкоматов).

"Мы помогаем этим женщинам не только тем, что добавляем феминизма в наши должности. Мы действительно адаптируем банк под нужды женщин: меняем раздевалки, кухни, комнаты для отдыха. Мы подготовили специальную женскую форму", — отметила Лариса Чернышова.

Заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов добавила, что количество женщин в банковской сфере увеличивается как из-за мобилизации мужчин, так и потому, что ПриватБанк всячески поддерживает трудоустройство женщин.

