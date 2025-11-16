Видео
Видео

Женщины в мужских профессиях — какую работу предлагает ПриватБанк

Дата публикации 16 ноября 2025 07:01
обновлено: 00:16
Работа женщин в ПриватБанке — кем они работают и как изменился подход к трудоустройству
Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новости.LIVE

Государственный ПриватБанк продолжает формировать инклюзивную культуру не только для своих клиентов, но и для собственных сотрудников. Так, учитывая запрос общества, банк начал принимать на работу все большее количество женщин. К тому же сейчас они получают должности, которые исторически принадлежали только мужчинам.

Об этом рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева во время мероприятия "Саммит СЕО 2025" от Forbes Ukraine.

Читайте также:

Женщины в ПриватБанке

Во время своего выступления Лариса Чернышова отметила, что сейчас на должностях в управлении ПриватБанка находятся три женщины, а в среднем менеджменте финучреждения женщин в руководстве более 60%. Более того — сегодня женщины готовы занимать те позиции, которые исторически закреплялись только за мужчинами. Так, сейчас они работают инкассаторами и инженерами по обслуживанию АТМ (банкоматов).

"Мы помогаем этим женщинам не только тем, что добавляем феминизма в наши должности. Мы действительно адаптируем банк под нужды женщин: меняем раздевалки, кухни, комнаты для отдыха. Мы подготовили специальную женскую форму", — отметила Лариса Чернышова.

Заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов добавила, что количество женщин в банковской сфере увеличивается как из-за мобилизации мужчин, так и потому, что ПриватБанк всячески поддерживает трудоустройство женщин.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк обновляет механизм осуществления онлайн-расчетов. Речь о том, что процесс онлайн оплаты для бизнес-клиентов станет проще. Так, отныне принимать расчеты можно прямо в соцсети Instagram или мессенджере Telegram без ручной работы. Решение переведет в автоматический режим продажи в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк предоставит своим клиентам новые финансовые выгоды. Известно, какие предложения получат украинцы. Также мы писали, что ПриватБанк награждает призами тех, кто пользуется услугой "Оплата частями". Клиентам объяснили, кто может присоединиться к розыгрышу.

