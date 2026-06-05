Жінки в Україні отримують на 9 тисяч грн менше за чоловіків: де найбільша різниця в зарплатах

Жінки досі заробляють менше: як відрізняються зарплати в Україні
На тлі поступового зростання середньої зарплати в Україні чоловіки й жінки досі отримують далеко не однакову винагороду за свою працю. У деяких сферах доходи відрізняються майже вдвічі.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики України.
Скільки заробляють українці
За даними за перший квартал, українці заробляли у середньому 28 885 гривень на місяць. Водночас зарплати чоловіків і жінок суттєво відрізняються:
- чоловікам платили 33 798 грн;
- жінкам — 24 791 грн.
Гендерний розрив очевидний: заробіток жінок сьогодні становить трохи менше трьох чвертей від того, що отримують чоловіки (близько 73%).
Де розрив найбільший
Держстат виділив галузі, де спостерігається критична різниця в оплаті праці. У цьому антирейтингу лідирує сфера мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.
Там зарплати чоловіків у середньому на 47,1% більші за доходи жінок. Тобто в окремих випадках йдеться майже про подвійну різницю.
Суттєва гендерна нерівність спостерігається і в інших високооплачуваних сферах:
- Фінансова та страхова діяльність — 38,7%;
- Інформація та телекомунікації — 37,8%;
- Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — 30,6%.
Саме тут доходи працівників критично відрізняються залежно від статі.
Як змінилися зарплати
Водночас середня зарплата в країні продовжує поступово збільшуватися. Якщо наприкінці 2025 року вона становила 28 337 гривень, то на початку 2026 року зросла до 28 885 гривень. Це на 548 гривень, або майже на 2%, більше.
Раніше Новини.LIVE розповідали, які професії у 2026 році є найбільш високооплачуваними в Україні. Найбільші доходи обіцяють спеціалістам у сферах IT, кібербезпеки, виробництва та радіочастотного контролю. Водночас найменше платять працівникам у сфері ручних ремесел, друкування, а також фотографам і операторам звукового та проєкційного обладнання.
Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні хочуть запровадити спеціальні доплати для працівників органів влади та місцевого самоврядування, які займаються міжнародними грантами, проєктами технічної допомоги та співпрацею з іноземними партнерами. Відповідний законопроєкт уже рекомендували ухвалити в цілому.