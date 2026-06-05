Жінки в Україні отримують на 9 тисяч грн менше за чоловіків: де найбільша різниця в зарплатах

Жінка і чоловік працюють в офісі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

На тлі поступового зростання середньої зарплати в Україні чоловіки й жінки досі отримують далеко не однакову винагороду за свою працю. У деяких сферах доходи відрізняються майже вдвічі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики України.

Скільки заробляють українці

За даними за перший квартал, українці заробляли у середньому 28 885 гривень на місяць. Водночас зарплати чоловіків і жінок суттєво відрізняються:

чоловікам платили 33 798 грн;

жінкам — 24 791 грн.

Гендерний розрив очевидний: заробіток жінок сьогодні становить трохи менше трьох чвертей від того, що отримують чоловіки (близько 73%).

Де розрив найбільший

Держстат виділив галузі, де спостерігається критична різниця в оплаті праці. У цьому антирейтингу лідирує сфера мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

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Там зарплати чоловіків у середньому на 47,1% більші за доходи жінок. Тобто в окремих випадках йдеться майже про подвійну різницю.

Суттєва гендерна нерівність спостерігається і в інших високооплачуваних сферах:

Фінансова та страхова діяльність — 38,7%;

Інформація та телекомунікації — 37,8%;

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — 30,6%.

Саме тут доходи працівників критично відрізняються залежно від статі.

Як змінилися зарплати

Водночас середня зарплата в країні продовжує поступово збільшуватися. Якщо наприкінці 2025 року вона становила 28 337 гривень, то на початку 2026 року зросла до 28 885 гривень. Це на 548 гривень, або майже на 2%, більше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які професії у 2026 році є найбільш високооплачуваними в Україні. Найбільші доходи обіцяють спеціалістам у сферах IT, кібербезпеки, виробництва та радіочастотного контролю. Водночас найменше платять працівникам у сфері ручних ремесел, друкування, а також фотографам і операторам звукового та проєкційного обладнання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні хочуть запровадити спеціальні доплати для працівників органів влади та місцевого самоврядування, які займаються міжнародними грантами, проєктами технічної допомоги та співпрацею з іноземними партнерами. Відповідний законопроєкт уже рекомендували ухвалити в цілому.