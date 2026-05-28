Зарплати в Україні: кому обіцяють до 170 000 грн у травні

Дата публікації: 28 травня 2026 14:30
Зарплата до 170 000 грн: ТОП-10 вакансій із найвищим доходом у травні
Працівники на підприємстві, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Державна служба зайнятості оприлюднила список спеціалістів, яким роботодавці готові нараховувати максимальну заробітну плату на українському ринку праці під час воєнного стану. Зокрема, дехто з працівників може гарантовано розраховувати на середній дохід у розмірі 170 000 грн щомісяця у 2026 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Держзайнятості, передають Новини.LIVE.

ТОП-10 вакансій із найвищими зарплатами

Як зазначається, фахівці Держслужби зайнятості зібрали дані з усіх регіонів на основі інформації Єдиного порталу вакансій, де розміщені близько 180 000 вакансій для 5 400 різних професій. 

З огляду на отримані відомості, розмір заробітної плати, який готові обіцяти роботодавці під час війни, стартує з 8 647 грн і досягає 170 000 грн. 
 
Як свідчить відповідний перелік, найбільше у середньому готові платити:

  1. Аналітикам з оцінки вразливостей (фахівцям з кібербезпеки, що займається виявленням та аналізом слабких місць в IT-інфраструктурі) — 55 000 грн;
  2. Начальникам складських господарств (керівникам, що відповідають за організацію приймання, зберігання та обліку товарів) — 55 000 грн;
  3. Заступникам директорів департаментів (начальникам відділу, посада з керівного апарату центральних органів влади) — 70 500 грн;
  4. Арбітражним керуючим (фахівцям, які займаються управлінням майном боржників та процедурами банкрутства) — 80 000 грн;
  5. Фахівцям з розробки комп’ютерних програм та програмного забезпечення (IT-спеціалістам, що створюють, тестують та підтримують програмні продукти) — 96 600 грн;
  6. Технічним керівникам (працівникам, які керують виробничими підрозділами у промисловості) — 105 000 грн;
  7. Фахівцям з розробки та тестування програмного забезпечення (відповідають за перевірку якості та безпеки програмного забезпечення) — 110 000 грн;
  8. Вишкоелектромонтажникам (займаються монтажем і техобслуговуванням висотних конструкцій, бурових установок та опор ЛЕП) — 125 000 грн;
  9. Директорам з виробництва (відповідають за виробничий цикл) — 125 000 грн;
  10. Операторам радіочастотного контролю (моніторять радіочастотних спектр, виявляють незаконні джерела сигналу та контролюють дотримання правил радіообміну) — 170 000 грн.

Окрім того, високі зарплати пропонують інженерам із впровадження нової техніки, електрозварникам, монтажникам компресорів і насосів, технікам-технологам, а також різальникам бетонних/залізобетонних виробів.

Також фахівці Держслужби зайнятості назвали професії, які можуть принести найменший прибуток.

До списку працівників, яким у середньому пропонують найменші зарплати, потрапили ті, які зайняті у сфері точної механіки, ручних ремесел та друкування. 

Згідно з даними порталу, найнижчі зарплати пропонують фотографам, а також робітникам, що обслуговують машини — операторам проєкційного та звукового устаткування. Йдеться про працівників кінотеатрів, концертних залів, конференцій, що відповідають звуковий супровід.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому у 2026 році в країні пропонують високі зарплати. За даними кадрового порталу Work.ua, розраховувати на середню зарплату у 80 000 грн можуть керівники відділу підбору персоналу. Число таких вакансій зросла на 300%. Зокрема, наприкінці 2025-го їм платили 50 000 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, що Укрпошта має намір підвищити заробітну плату для водіїв магістральних маршрутів з червня. Очікується, що вони почнуть отримувати до 65 000 грн. Також кандидатам гарантують не тільки високий дохід, а й відпустки, лікарняні та інший соцзахист. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
