В Україні запровадять нові доплати для держслужбовців: хто зможе отримати

В Україні планують запровадити додаткові виплати для державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування, які займаються міжнародними проєктами, грантовими програмами та технічною допомогою. Відповідний законопроєкт уже підтримав профільний комітет Верховної Ради, рекомендувавши парламенту ухвалити документ у другому читанні та в цілому.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Деталі ініціативи

Йдеться про законопроєкт №10284, метою якого є посилення участі державних структур і громад у міжнародних програмах технічної допомоги та проєктах транскордонної співпраці.

Як зазначив голова підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів Олександр Аліксійчук, після ухвалення документа в першому читанні 5 червня 2024 року до нього подали 82 поправки та пропозиції. Частину з них профільний підкомітет підтримав, інші — рекомендував відхилити.

За що доплачуватимуть держслужбовцям

Документ передбачає створення додаткових стимулів для фахівців, які працюють із міжнародними грантами та програмами в органах місцевого самоврядування.

Зокрема, законопроєкт дозволяє:

встановлювати доплати посадовцям за додаткове навантаження під час супроводу міжнародних проєктів і програм технічної допомоги;

залучати до роботи спеціалістів зі знанням іноземних мов та навичками проєктного менеджменту;

використовувати для таких виплат кошти міжнародної технічної допомоги, грантів ЄС, а також фінансування від урядів і муніципалітетів інших держав, окрім країни-агресора.

За словами Олександра Аліксійчука, ухвалення цього закону допоможе громадам не лише залучати нових спеціалістів, а й зберегти кадри, які вже мають досвід роботи з міжнародними програмами та грантовими проєктами.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №10284 у другому читанні та остаточно ухвалити його.

