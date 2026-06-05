Женщины в Украине получают на 9 тысяч грн меньше мужчин: где самая большая разница в зарплатах

Женщина и мужчина работают в офисе, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

На фоне постепенного роста средней зарплаты в Украине мужчины и женщины до сих пор получают далеко не одинаковое вознаграждение за свой труд. В некоторых сферах доходы отличаются почти вдвое.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Сколько зарабатывают украинцы

По данным за первый квартал, украинцы зарабатывали в среднем 28 885 гривен в месяц. В то же время зарплаты мужчин и женщин существенно отличаются:

мужчинам платили 33 798 грн;

женщинам — 24 791 грн.

Гендерный разрыв очевиден: заработок женщин сегодня составляет чуть менее трех четвертей от того, что получают мужчины (около 73%).

Где разрыв наибольший

Госстат выделил отрасли, где наблюдается критическая разница в оплате труда. В этом антирейтинге лидирует сфера искусства, спорта, развлечений и отдыха.

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Там зарплаты мужчин в среднем на 47,1% больше доходов женщин. То есть в отдельных случаях речь идет почти о двойной разнице.

Существенное гендерное неравенство наблюдается и в других высокооплачиваемых сферах:

Финансовая и страховая деятельность — 38,7%;

Информация и телекоммуникации — 37,8%;

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта — 30,6%.

Именно здесь доходы работников критически отличаются в зависимости от пола.

Как изменились зарплаты

В то же время средняя зарплата в стране продолжает постепенно увеличиваться. Если в конце 2025 года она составляла 28 337 гривен, то в начале 2026 года выросла до 28 885 гривен. Это на 548 гривен, или почти на 2%, больше.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие профессии в 2026 году являются самыми высокооплачиваемыми в Украине. Наибольшие доходы обещают специалистам в сферах IT, кибербезопасности, производства и радиочастотного контроля. В то же время меньше всего платят работникам в сфере ручных ремесел, печатания, а также фотографам и операторам звукового и проекционного оборудования.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят ввести специальные доплаты для работников органов власти и местного самоуправления, которые занимаются международными грантами, проектами технической помощи и сотрудничеством с иностранными партнерами. Соответствующий законопроект уже рекомендовали принять в целом.