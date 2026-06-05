Женщины в Украине получают на 9 тысяч грн меньше мужчин: где самая большая разница в зарплатах

Женщины до сих пор зарабатывают меньше: как отличаются зарплаты в Украине
На фоне постепенного роста средней зарплаты в Украине мужчины и женщины до сих пор получают далеко не одинаковое вознаграждение за свой труд. В некоторых сферах доходы отличаются почти вдвое.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Сколько зарабатывают украинцы
По данным за первый квартал, украинцы зарабатывали в среднем 28 885 гривен в месяц. В то же время зарплаты мужчин и женщин существенно отличаются:
- мужчинам платили 33 798 грн;
- женщинам — 24 791 грн.
Гендерный разрыв очевиден: заработок женщин сегодня составляет чуть менее трех четвертей от того, что получают мужчины (около 73%).
Где разрыв наибольший
Госстат выделил отрасли, где наблюдается критическая разница в оплате труда. В этом антирейтинге лидирует сфера искусства, спорта, развлечений и отдыха.
Там зарплаты мужчин в среднем на 47,1% больше доходов женщин. То есть в отдельных случаях речь идет почти о двойной разнице.
Существенное гендерное неравенство наблюдается и в других высокооплачиваемых сферах:
- Финансовая и страховая деятельность — 38,7%;
- Информация и телекоммуникации — 37,8%;
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта — 30,6%.
Именно здесь доходы работников критически отличаются в зависимости от пола.
Как изменились зарплаты
В то же время средняя зарплата в стране продолжает постепенно увеличиваться. Если в конце 2025 года она составляла 28 337 гривен, то в начале 2026 года выросла до 28 885 гривен. Это на 548 гривен, или почти на 2%, больше.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие профессии в 2026 году являются самыми высокооплачиваемыми в Украине. Наибольшие доходы обещают специалистам в сферах IT, кибербезопасности, производства и радиочастотного контроля. В то же время меньше всего платят работникам в сфере ручных ремесел, печатания, а также фотографам и операторам звукового и проекционного оборудования.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят ввести специальные доплаты для работников органов власти и местного самоуправления, которые занимаются международными грантами, проектами технической помощи и сотрудничеством с иностранными партнерами. Соответствующий законопроект уже рекомендовали принять в целом.