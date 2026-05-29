Зарплати в Україні: як змінились доходи в облдержадміністраціях за рік

Міністерство фінансів оприлюднило актуальні дані щодо середньої заробітної плати в обласних держадміністраціях в Україні. За останній рік чисельність працівників державних органів влади скоротилась, а оплата праці зросла.

Як змінились зарплати та число працівників у держорганах

За даними відомства, станом на квітень 2026 року загальна фактична кількість співробітників держорганів влади становила 165,8 тис. осіб. За останній рік відповідний показник впав. В аналогічний період минулого року працівників налічувалося на 1,6 тис. осіб більше.

З наявної кількості:

у держорганах центрального рівня (разом із терорганами) — працюють 108,6 тис. осіб;

у місцевих державних/військових адміністраціях — 23,1 тис. осіб;

в органах судової влади — 34,1 тис. осіб.

Станом на квітень у середньому розмір нарахованої заробітної платні співробітників апаратів держорганів центрального рівня становив 60,7 тис. грн. Сума за останній рік зросла. В аналогічний період минулого року медіана зарплати була на 3,5 тис. грн нижча.

Водночас, середній рівень оплати праці у територіальних органах обласного рівня нині становить 36 тис. грн, що на 2,6 тис. грн вище проти квітня попереднього року.

За інформацією Мінфіну, у квітні розмір середньої зарплати співробітників обласних державних/військових адміністрацій становить 45,1 тис. грн. Показник на майже 10,3 тис. грн вищий за аналогічний період 2025 року.

У відомстві зауважили, що у зарплату держслужбовців також входять одноразові виплати, передбачені законодавством:

компенсація за невикористану відпустку;

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань;

вихідна допомога у разі звільнення;

інші разові виплати.

У зв'язку з цим місячні показники середньої зарплатні можуть коливатися.

Що пропонують змінити для держслужбовців в Україні

Також для держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування, які займаються міжнародними проєктами, грантовими програмами та техдопомогою, можуть ввести нові доплати.

Згідно із законопроєктом №10284, який профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому, передбачається посилення участі держструктур і громад у міжнародних програмах техдопомоги та проєктах транскордонного співробітництва. Автори ініціативи пропонують запровадження додаткових стимулів для фахівців.

Зокрема, документ дозволить:

встановлення доплат за виконання додаткових навантажень у разі супроводу міжнародних проєктів та програм техдопомоги;

залучення до завдань фахівців зі знанням іноземних мов та орієнтуванням у проєктному менеджменті;

використання для фінансування міжнародну технічну допомогу, гранти Євросоюзу, кошти урядів і муніципалітетів інших країн.

