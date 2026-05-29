Головна Фінанси Зарплати в облдержадміністраціях: скільки отримують посадовці

Дата публікації: 29 травня 2026 14:30
Зарплати в Україні: як змінились доходи в облдержадміністраціях за рік
Працівник в офісі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство фінансів оприлюднило актуальні дані щодо середньої заробітної плати в обласних держадміністраціях в Україні. За останній рік чисельність працівників державних органів влади скоротилась, а оплата праці зросла.

Про це свідчить інформація на сайті Мінфіну, передають Новини.LIVE.

Як змінились зарплати та число працівників у держорганах 

За даними відомства, станом на квітень 2026 року загальна фактична кількість співробітників держорганів влади становила 165,8 тис. осіб. За останній рік відповідний показник впав. В аналогічний період минулого року працівників налічувалося на 1,6 тис. осіб більше.

З наявної кількості:

  • у держорганах центрального рівня (разом із терорганами) — працюють 108,6 тис. осіб;
  • у місцевих державних/військових адміністраціях — 23,1 тис. осіб;
  • в органах судової влади — 34,1 тис. осіб.
зарплати 2026 рік
Число працівників у регіонах. Джерело: Мінфін

Станом на квітень у середньому розмір нарахованої заробітної платні співробітників апаратів держорганів центрального рівня становив 60,7 тис. грн. Сума за останній рік зросла. В аналогічний період минулого року медіана зарплати була на 3,5 тис. грн нижча.

Водночас, середній рівень оплати праці у територіальних органах обласного рівня нині становить 36 тис. грн, що на 2,6 тис. грн вище проти квітня попереднього року.

За інформацією Мінфіну, у квітні розмір середньої зарплати співробітників обласних державних/військових адміністрацій становить 45,1 тис. грн. Показник на майже 10,3 тис. грн вищий за аналогічний період 2025 року.  

У відомстві зауважили, що у зарплату держслужбовців також входять одноразові виплати, передбачені законодавством:

  • компенсація за невикористану відпустку;
  • матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань;
  • вихідна допомога у разі звільнення;
  • інші разові виплати.

У зв'язку з цим місячні показники середньої зарплатні можуть коливатися.

зарплати 2026 рік
Зарплати в регіонах. Джерело: Мінфін

Що пропонують змінити для держслужбовців в Україні 

Також для держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування, які займаються міжнародними проєктами, грантовими програмами та техдопомогою, можуть ввести нові доплати.

Згідно із законопроєктом №10284, який профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому, передбачається посилення участі держструктур і громад у міжнародних програмах техдопомоги та проєктах транскордонного співробітництва. Автори ініціативи пропонують запровадження додаткових стимулів для фахівців.

Зокрема, документ дозволить:

  • встановлення доплат за виконання додаткових навантажень у разі супроводу міжнародних проєктів та програм техдопомоги;
  • залучення до завдань фахівців зі знанням іноземних мов та орієнтуванням у проєктному менеджменті;
  • використання для фінансування міжнародну технічну допомогу, гранти Євросоюзу, кошти урядів і муніципалітетів інших країн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Держслужба зайнятості зібрала ТОП-10 вакансій із найвищою заробітною платою. Згідно з цими даними, розміри зарплат, які готові платити роботодавці, стартують з 8 647 грн і досягають 170 000 грн. Зокрема, найбільше пропонують операторам радіочастотного контролю, а найменше — працівникам кінотеатрів. 

Ще Новини.LIVE писали, яким фахівцям роботодавці готові у середньому платити зарплату до 80 000 грн. За даними порталу Work.ua, на такі виплати можуть розраховувати деякі керівники відділів підбору персоналу та фінансові директори. Окрім того, високо оцінена робота директорів з маркетингу. 

зарплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
