Виплати для українських жінок у червні — які умови програми підтримки від UHF

Жінкам у шести областях нададуть допомогу у червні — деталі
У червні 2025 року українські жінки з числа внутрішньо переміщених осіб можуть долучитися до проєкту підтримки від громадської організації "Дівчата". В його рамках можна розраховувати на різноманітну допомогу за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).
Про це повідомила пресслужба організації у соцмережі Instagram.
Де буде доступна допомога від Гуманітарного фонду для України
Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Забезпечення підтримки вразливих ВПО, тих, хто повертається, а також жінок, дітей і родин у приймаючих громадах півночі, сходу та півдня України (Пріоритет 2)".
Втілюватимуть проєкт у шести українських областях:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Миколаївській
- Запорізькій;
- Херсонській.
Метою відповідного проєкту є забезпечення для найбільш вразливих жінок, дітей та родин в умовах гуманітарної кризи в країні доступу до якісних та важливих послуг із захисту.
На яку допомогу зможуть розраховувати жінки
Проєкт від громадської організації "Дівчата" передбачає надання низку різних послуг. А саме:
- MНPSS-кабінети (психолог/-иня та соц.спеціаліст/-ка);
- юридичну підтримку;
- кейс-менеджмент;
- тренінговий компонент;
- мобільні бригади;
- набори жіночої гідності;
- ваучери та грошову допомогу;
- дитячі NFI-набори.
Більше інформації щодо того, хто і як зможе отримати допомогу, організатори нададуть згодом на сторінках своїх соцмереж.
Раніше ми писали, що жінки можуть взяти участь у проєкті від Mercy Corps. Програма охопить 11 областей та передбачатиме надання від 3 тис. доларів допомоги.
Також повідомлялося, що в Україні стартувала програма з підтримки для вразливих домогосподарств у Чернігівській області. В його рамках можна отримати фінансову допомогу.
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