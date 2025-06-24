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Головна Фінанси Жінкам у шести областях нададуть допомогу у червні — деталі

Жінкам у шести областях нададуть допомогу у червні — деталі

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Дата публікації: 24 червня 2025 13:00
Виплати для українських жінок у червні — які умови програми підтримки від UHF
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Де буде доступна допомога від Гуманітарного фонду для України На яку допомогу зможуть розраховувати жінки

У червні 2025 року українські жінки з числа внутрішньо переміщених осіб можуть долучитися до проєкту підтримки від громадської організації "Дівчата". В його рамках можна розраховувати на різноманітну допомогу за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Про це повідомила пресслужба організації у соцмережі Instagram.

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Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Забезпечення підтримки вразливих ВПО, тих, хто повертається, а також жінок, дітей і родин у приймаючих громадах півночі, сходу та півдня України (Пріоритет 2)".

Втілюватимуть проєкт у шести українських областях:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Миколаївській
  • Запорізькій;
  • Херсонській.

Метою відповідного проєкту є забезпечення для найбільш вразливих жінок, дітей та родин в умовах гуманітарної кризи в країні доступу до якісних та важливих послуг із захисту.

На яку допомогу зможуть розраховувати жінки

Проєкт від громадської організації "Дівчата" передбачає надання низку різних послуг. А саме:

  • MНPSS-кабінети (психолог/-иня та соц.спеціаліст/-ка);
  • юридичну підтримку;
  • кейс-менеджмент;
  • тренінговий компонент;
  • мобільні бригади;
  • набори жіночої гідності; 
  • ваучери та грошову допомогу;
  • дитячі NFI-набори. 
допомога українцям
Оголошення. Джерело: ГО "Дівчата"

Більше інформації щодо того, хто і як зможе отримати допомогу, організатори нададуть згодом на сторінках своїх соцмереж. 

Раніше ми писали, що жінки можуть взяти участь у проєкті від Mercy Corps. Програма охопить 11 областей та передбачатиме надання від 3 тис. доларів допомоги

Також повідомлялося, що в Україні стартувала програма з підтримки для вразливих домогосподарств у Чернігівській області. В його рамках можна отримати фінансову допомогу.   

фінансова допомога жінки ВПО гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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