Виплати для українських жінок у червні — які умови програми підтримки від UHF

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року українські жінки з числа внутрішньо переміщених осіб можуть долучитися до проєкту підтримки від громадської організації "Дівчата". В його рамках можна розраховувати на різноманітну допомогу за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Про це повідомила пресслужба організації у соцмережі Instagram.

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Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Забезпечення підтримки вразливих ВПО, тих, хто повертається, а також жінок, дітей і родин у приймаючих громадах півночі, сходу та півдня України (Пріоритет 2)".

Втілюватимуть проєкт у шести українських областях:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Миколаївській

Запорізькій;

Херсонській.

Метою відповідного проєкту є забезпечення для найбільш вразливих жінок, дітей та родин в умовах гуманітарної кризи в країні доступу до якісних та важливих послуг із захисту.

На яку допомогу зможуть розраховувати жінки

Проєкт від громадської організації "Дівчата" передбачає надання низку різних послуг. А саме:

MНPSS-кабінети (психолог/-иня та соц.спеціаліст/-ка);

юридичну підтримку;

кейс-менеджмент;

тренінговий компонент;

мобільні бригади;

набори жіночої гідності;

ваучери та грошову допомогу;

дитячі NFI-набори.

Оголошення. Джерело: ГО "Дівчата"

Більше інформації щодо того, хто і як зможе отримати допомогу, організатори нададуть згодом на сторінках своїх соцмереж.

Раніше ми писали, що жінки можуть взяти участь у проєкті від Mercy Corps. Програма охопить 11 областей та передбачатиме надання від 3 тис. доларів допомоги.

Також повідомлялося, що в Україні стартувала програма з підтримки для вразливих домогосподарств у Чернігівській області. В його рамках можна отримати фінансову допомогу.