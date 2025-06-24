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Женщинам в шести областях окажут помощь в июне — детали

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 13:00
Выплаты для украинских женщин в июне — какие условия программы поддержки от UHF
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти На какую помощь смогут рассчитывать женщины Где будет доступна помощь от Гуманитарного фонда для Украины

В июне 2025 года украинские женщины из числа внутренне перемещенных лиц могут присоединиться к проекту поддержки от общественной организации "Дівчата". В его рамках можно рассчитывать на разнообразную помощь при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети Instagram.

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Как отмечается, речь идет о реализации проекта под названием "Обеспечение поддержки уязвимых ВПЛ, тех, кто возвращается, а также женщин, детей и семей в принимающих громадах севера, востока и юга Украины (Приоритет 2)".

Воплощать проект будут в шести украинских областях:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Николаевской
  • Запорожской;
  • Херсонской.

Целью соответствующего проекта является обеспечение для наиболее уязвимых женщин, детей и семей в условиях гуманитарного кризиса в стране доступа к качественным и важным услугам по защите.

На какую помощь смогут рассчитывать женщины

Проект от общественной организации "Дівчата" предусматривает предоставление ряда различных услуг. А именно:

  • MНPSS-кабинеты (психолог/-няня и соц.специалист/-ка);
  • юридическую поддержку;
  • кейс-менеджмент;
  • тренинговый компонент;
  • мобильные бригады;
  • наборы женского достоинства;
  • ваучеры и денежную помощь;
  • детские NFI-наборы.
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Объявления. Источник: ОО "Дівчата"

Больше информации о том, кто и как сможет получить помощь, организаторы предоставят позже на страницах своих соцсетей.

Ранее мы писали, что женщины могут принять участие в проекте от Mercy Corps. Программа охватит 11 областей и будет предусматривать предоставление от 3 тыс. долларов помощи.

Также сообщалось, что в Украине стартовала программа по поддержке для уязвимых домохозяйств в Черниговской области. В его рамках можно получить финансовую помощь.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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