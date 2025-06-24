Выплаты для украинских женщин в июне — какие условия программы поддержки от UHF

Женщинам в шести областях окажут помощь в июне — детали
В июне 2025 года украинские женщины из числа внутренне перемещенных лиц могут присоединиться к проекту поддержки от общественной организации "Дівчата". В его рамках можно рассчитывать на разнообразную помощь при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).
Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети Instagram.
Где будет доступна помощь от Гуманитарного фонда для Украины
Как отмечается, речь идет о реализации проекта под названием "Обеспечение поддержки уязвимых ВПЛ, тех, кто возвращается, а также женщин, детей и семей в принимающих громадах севера, востока и юга Украины (Приоритет 2)".
Воплощать проект будут в шести украинских областях:
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Николаевской
- Запорожской;
- Херсонской.
Целью соответствующего проекта является обеспечение для наиболее уязвимых женщин, детей и семей в условиях гуманитарного кризиса в стране доступа к качественным и важным услугам по защите.
На какую помощь смогут рассчитывать женщины
Проект от общественной организации "Дівчата" предусматривает предоставление ряда различных услуг. А именно:
- MНPSS-кабинеты (психолог/-няня и соц.специалист/-ка);
- юридическую поддержку;
- кейс-менеджмент;
- тренинговый компонент;
- мобильные бригады;
- наборы женского достоинства;
- ваучеры и денежную помощь;
- детские NFI-наборы.
Больше информации о том, кто и как сможет получить помощь, организаторы предоставят позже на страницах своих соцсетей.
Ранее мы писали, что женщины могут принять участие в проекте от Mercy Corps. Программа охватит 11 областей и будет предусматривать предоставление от 3 тыс. долларов помощи.
Также сообщалось, что в Украине стартовала программа по поддержке для уязвимых домохозяйств в Черниговской области. В его рамках можно получить финансовую помощь.
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