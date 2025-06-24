Выплаты для украинских женщин в июне — какие условия программы поддержки от UHF

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года украинские женщины из числа внутренне перемещенных лиц могут присоединиться к проекту поддержки от общественной организации "Дівчата". В его рамках можно рассчитывать на разнообразную помощь при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети Instagram.

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Как отмечается, речь идет о реализации проекта под названием "Обеспечение поддержки уязвимых ВПЛ, тех, кто возвращается, а также женщин, детей и семей в принимающих громадах севера, востока и юга Украины (Приоритет 2)".

Воплощать проект будут в шести украинских областях:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Николаевской

Запорожской;

Херсонской.

Целью соответствующего проекта является обеспечение для наиболее уязвимых женщин, детей и семей в условиях гуманитарного кризиса в стране доступа к качественным и важным услугам по защите.

На какую помощь смогут рассчитывать женщины

Проект от общественной организации "Дівчата" предусматривает предоставление ряда различных услуг. А именно:

MНPSS-кабинеты (психолог/-няня и соц.специалист/-ка);

юридическую поддержку;

кейс-менеджмент;

тренинговый компонент;

мобильные бригады;

наборы женского достоинства;

ваучеры и денежную помощь;

детские NFI-наборы.

Объявления. Источник: ОО "Дівчата"

Больше информации о том, кто и как сможет получить помощь, организаторы предоставят позже на страницах своих соцсетей.

Ранее мы писали, что женщины могут принять участие в проекте от Mercy Corps. Программа охватит 11 областей и будет предусматривать предоставление от 3 тыс. долларов помощи.

Также сообщалось, что в Украине стартовала программа по поддержке для уязвимых домохозяйств в Черниговской области. В его рамках можно получить финансовую помощь.