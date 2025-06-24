Виплати від UHF — хто може отримати фіндопомогу у червні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна організація ZOA спільно з Асоціацією демократичного розвитку запустили програму сільськогосподарської підтримки для вразливих домогосподарств. Проєкт, що фінансується Гуманітарним фондом для України (ГФУ/UHF), реалізують в одній з громад Чернігівської області.

Про це інформує пресслужба ZOA у соцмережі Facebook.

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Умови програми сільськогосподарської підтримки

У програмі зможуть взяти участь тільки домогосподарства Куликівської громади Чернігівської області, які мають два критерії вразливості. А саме:

домогосподарство з числа переселенців (статус ВПО після 1 січня 2024 року), фактично мешкають на новому місці;

хтось із членів домогосподарства має статус особи з інвалідністю;

хтось із членів домогосподарства має важкі хронічні захворювання;

у домогосподарстві тільки особи похилого віку (60+), без дітей та без родичів, які надають підтримку або допомогу;

домогосподарство має статус багатодітної родини;

неповна родина, де мати/батько має статус одинокої матері/батька;

родина, в якій основний годувальник втратив дохід через агресію РФ;

домогосподарство очолює жінка, без чоловіків працездатного віку;

родина має статус малозабезпеченої;

домогосподарство зазнало пошкодження/втрат сільськогосподарських активів чи тварин.

"Звертаємо увагу: домогосподарства, у складі яких дві або більше осіб з інвалідністю та/або хронічними захворюваннями, можуть подаватися на участь у проєкті навіть за умови наявності лише одного критерію вразливості", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: ZOA

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Для громадян, які бажають взяти участь у проєкті, доступна електронна форма, яку необхідно заповнити.

Якщо немає можливості заповнити онлайн-форму, можна звернутись до сектору соцзахисту населення Куликівської громади або до старости села.

"Заповнення заявки не означає 100% підтвердження надання допомоги. Заявки приймаються до 10 липня 2025 року, за умови, якщо фінансування не буде вичерпано", — додали організатори.

Раніше ми писали про те, хто з громадян може отримати допомогу за проєктом, що реалізовують за фінпідтримки Швеції. Кошти надають українцям після евакуації або обстрілів.

Також ми повідомляли, що українські жінки можуть долучитися до програми від БФ "Жіночі можливості в Україні". В рамках програми можна отримати 42 тис. грн.