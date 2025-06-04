Допомога ВПО у червні 2025 року — хто отримає чи втратить підтримку від держави

Купюри по 500 гривень у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Влітку на українців чекають деякі важливі зміни, про які важливо знати вже зараз. Нововведення стосуються, зокрема, внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Редакція Новини.LIVE розповідає, які зміни відбудуться у перший місяць літа.

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Виплати ВПО — що буде у червні

За інформацією Національної соціальної сервісної служби України, внутрішньо переміщені особи, у яких виникли складні життєві обставини, отримуватимуть держвиплати до вересня 2025 року.

Розмір виплат у червні не зміниться:

2 тис. гривень на місяць — для дорослих;

на місяць — для дорослих; 3 тис. гривень — для дітей і людей з інвалідністю.

Люди, які планують вперше звернутися за допомогою, мають оформити довідку ВПО та подати заяву на отримання фінансової допомоги для всієї родини у застосунку Дія.

Субсидія на оренду житла — чи можна оформити у червні

Процедура оформлення не змінилася:

ВПО та власник житла надають договір на оренду;

підписують заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків.

Документи приймають у Пенсійному фонді України (ПФУ) як онлайн, так і офлайн. Рішення щодо призначення субсидії та її розмір держструктура надає впродовж 10 днів.

Субсидію ВПО отримуватимуть щомісяця на свій картковий рахунок. А власнику житла щокварталу нараховуватимуть компенсацію на оплату податків.

Компенсація за комунальні послуги ВПО

Сім'ям переселенців надають знижку на виплату комунальних послуг. З червня компенсацію переселенцям нараховуватимуть щомісяця, а не із затримкою у квартал.

Тимчасове розміщення ВПО

У червні продовжиться експериментальний проєкт, в рамках якого переселенці похилого віку та українці з інвалідністю, яким довелося виїхати з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів, отримуватимуть послуги:

з надання притулку;

з підтриманого проживання;

зі стаціонарного догляду та соціальної адаптації.

Раніше ми розповідали, що переселенці, які заснували мікро-, малий та середній бізнес, можуть отримати грант на суму у 10 тис. доларів. Грантова підтримка доступна для ВПО із 18 областей. Дізнавайтесь також, на яку фіндопомогу можуть розраховувати українці з інвалідністю III групи.