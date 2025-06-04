Допомога ВПО у червні 2025 року — хто отримає чи втратить підтримку від держави

Допомога ВПО — що зміниться для переселенців у червні 2025
Влітку на українців чекають деякі важливі зміни, про які важливо знати вже зараз. Нововведення стосуються, зокрема, внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Редакція Новини.LIVE розповідає, які зміни відбудуться у перший місяць літа.
Виплати ВПО — що буде у червні
За інформацією Національної соціальної сервісної служби України, внутрішньо переміщені особи, у яких виникли складні життєві обставини, отримуватимуть держвиплати до вересня 2025 року.
Розмір виплат у червні не зміниться:
- 2 тис. гривень на місяць — для дорослих;
- 3 тис. гривень — для дітей і людей з інвалідністю.
Люди, які планують вперше звернутися за допомогою, мають оформити довідку ВПО та подати заяву на отримання фінансової допомоги для всієї родини у застосунку Дія.
Субсидія на оренду житла — чи можна оформити у червні
Процедура оформлення не змінилася:
- ВПО та власник житла надають договір на оренду;
- підписують заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків.
Документи приймають у Пенсійному фонді України (ПФУ) як онлайн, так і офлайн. Рішення щодо призначення субсидії та її розмір держструктура надає впродовж 10 днів.
Субсидію ВПО отримуватимуть щомісяця на свій картковий рахунок. А власнику житла щокварталу нараховуватимуть компенсацію на оплату податків.
Компенсація за комунальні послуги ВПО
Сім'ям переселенців надають знижку на виплату комунальних послуг. З червня компенсацію переселенцям нараховуватимуть щомісяця, а не із затримкою у квартал.
Тимчасове розміщення ВПО
У червні продовжиться експериментальний проєкт, в рамках якого переселенці похилого віку та українці з інвалідністю, яким довелося виїхати з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів, отримуватимуть послуги:
- з надання притулку;
- з підтриманого проживання;
- зі стаціонарного догляду та соціальної адаптації.
Раніше ми розповідали, що переселенці, які заснували мікро-, малий та середній бізнес, можуть отримати грант на суму у 10 тис. доларів. Грантова підтримка доступна для ВПО із 18 областей. Дізнавайтесь також, на яку фіндопомогу можуть розраховувати українці з інвалідністю III групи.
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