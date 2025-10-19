Відео
Ціни на зернові в Україні — що змінилося за тиждень

Ціни на зернові в Україні — що змінилося за тиждень

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 20:19
Ціни на пшеницю, кукурудзу й сою — які зміни відбулися на агроринку
Пшениця. Фото: УНІАН

На внутрішньому ринку зернових та олійних культур в Україні зберігалася стабільна динаміка впродовж тижня, що минає. Ціни на окремі культури якщо й змінювалися, то не суттєво. 

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Що відбувалося на агроринку

Як зауважили аналітики Української універсальної біржі (УУБ), у період із 13 по 19 жовтня, в країні поступово дешевшала одна із найпопулярніших культур — кукурудза. Це пов'язано з очікуванням, що незабаром на ринку побільшає пропозиції за рахунок нового врожаю.

"Натомість пшениця утримувалася завдяки активному попиту переробників і експортерів", — йдеться у повідомленні.

Ціни на соняшник зростали, оскільки жнива затримує погода, а пропозиції на ринку скорочуються. Водночас на ринку сої коливання були стриманими — аграрії не поспішають відновлювати активну торгівлю, хоча попит поступово відновлюється.

Раніше повідомлялося, що після літнього затишшя в Україні відновився період подорожчання землі. Так, станом на середину жовтня 2025 року один гектар сільськогосподарської землі коштує, у середньому, понад 65 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, який тренд на ринку кукурудзи розпочався у жовтні. 

зерно кукурудза пшениця соняшник соя зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
