Ціни на пшеницю, кукурудзу й сою — які зміни відбулися на агроринку

Пшениця. Фото: УНІАН

На внутрішньому ринку зернових та олійних культур в Україні зберігалася стабільна динаміка впродовж тижня, що минає. Ціни на окремі культури якщо й змінювалися, то не суттєво.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що відбувалося на агроринку

Як зауважили аналітики Української універсальної біржі (УУБ), у період із 13 по 19 жовтня, в країні поступово дешевшала одна із найпопулярніших культур — кукурудза. Це пов'язано з очікуванням, що незабаром на ринку побільшає пропозиції за рахунок нового врожаю.

Реклама

"Натомість пшениця утримувалася завдяки активному попиту переробників і експортерів", — йдеться у повідомленні.

Ціни на соняшник зростали, оскільки жнива затримує погода, а пропозиції на ринку скорочуються. Водночас на ринку сої коливання були стриманими — аграрії не поспішають відновлювати активну торгівлю, хоча попит поступово відновлюється.

Реклама

Раніше повідомлялося, що після літнього затишшя в Україні відновився період подорожчання землі. Так, станом на середину жовтня 2025 року один гектар сільськогосподарської землі коштує, у середньому, понад 65 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, який тренд на ринку кукурудзи розпочався у жовтні.