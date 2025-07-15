Ціни на соняшник — скільки зараз коштує тонна та як змінилася вартість насіння

Соняшники в полі. Фото: УНІАН

За підсумками останнього тижня в Україні зафіксували подорожчання соняшникового насіння. Зростання відбувалося на внутрішньому ринку, який реагував на відповідні зміни на експортному напрямку соняшникової олії.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається з цінами.

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За словами аналітиків, деякі переробники найбільше цікавилися сировиною на тлі активного експорту олії. При цьому більшість заводів проявляли помірний попит, оскільки частина з них створила достатні запаси до кінця сезону.

Інші переробники планували переходити на ріпак, оскільки це може принести більший прибуток, якщо влада запровадить мита на експорт сої та ріпаку.

Скільки коштує тонна соняшника у липні

За даними на профільному порталі Tripoli.land, станом на 15 липня тонна соняшника у середньому коштує 24 790 гривень. При цьому на початку тижня, 7 липня, ціни були дещо меншими — 24 663 гривень за тонну.

Ціни на соняшник в Україні. Скриншот: Tripoli.land

За останні 8 днів культура подорожчала на 127 гривень.

Скільки засіяли соняшника в Україні у 2025 році

Нагадаємо, раніше генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль розповідав, що аграрії засіяли достатньо гектарів соняшнику, тож на внутрішньому ринку не буде дефіциту олії. Також продукції буде достатньо для експорту.

"Український ринок точно буде забезпечений всіма видами олії. Бо, якщо говорити про посівні площі, то ми вийшли на традиційний для України рівень: є під п'ять мільйонів гектарів посівів соняшникових, і саме цією культурою деякі фермери пересівали поля, які постраждали від заморозків. Тому ні зараз, ні у серпні суттєвих коливань ціни на олію не буде. Можливо, буде несуттєве здорожчання. Але дефіциту олії точно не буде", — сказав експерт.

Нагадаємо, що крім соняшника в Україні у липні дорожчає фуражний ячмінь. Відомо, чому змінюються ціни. Дізнавайтесь також, як додала у ціні фуражна пшениця.