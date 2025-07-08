Ціни на пшеницю у липні — що відбувається на агроринку

Пшениця в полі. Фото: УНІАН

Жнива в Україні набирають обертів. Так, аграрії з кінця червня збирають врожай озимої пшениці, ріпаку, сої та гороху. Попри це, на агроринку країни панує цінова нестабільність.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Як вказують аналітики, покупці готові витрачати гроші на продукцію, але пропозицій на ринку пшениці наразі замало.

"Аграрії не поспішають із продажами, фізичних обсягів на ринку практично немає. Через відсутність покриття покупці демонструють підвищену активність", — зазначається у повідомленні.

Ціни на зерно — як змінюється вартість у липні

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, на внутрішньому ринку пшениця то дешевшає, то дорожчає. Так, в останній день червня тонна зерна коштувала 8 728 гривень, однак вже 1 липня вартість впала до 8 708 гривень за тонну.

Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

2 липня цінник на зерно підріс до 8 711 гривень за тонну, і відтоді показники постійно зростають. Станом на 8 липня тонну пшеницю можна придбати з 8 741 гривню.

Що ще варто знати

На українському агроринку у 2025 році не відбудеться якихось суттєвих змін у вартості зернових. Як пояснив нещодавно редакції Новини.LIVE керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНТС Ілля Несходовський, цінова стабільність збережеться завдяки ЄС та митам на українську аграрну продукцію.

"А експортувати в той же Китай, країни Африки та Азії — це дорожча логістика для фермерів. Тому український ринок буде насиченим вітчизняною продукцією. Відповідно, ціна в Україні в цьому році на зернові буде стабільною", — сказав експерт.

Нагадаємо, що в Україні під час жнив почав дорожчати ячмінь. Відомо, з чим це пов'язано. Дізнавайтесь також, що буде з цінами на хліб цього року.