Зерно в Украине — что будет влиять на цены в 2025 году

Зерна хватит, но есть нюанс — какая проблема влияет на агрорынок
Зерна в Украине хватит как для экспорта, так и для того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Проблема может возникнуть только с ростом цены на пшеницу.
Об этом сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Подробнее о ситуации с урожаем пшеницы
Как отметил Денис Марчук, в Украине выращивают зерна больше, чем нужно для потребления.
"Если мы выращиваем в пределах 20-22 млн тонн, то потребляем не более 6 млн тонн в год. То есть эта цифра почти в 3,5 раза больше того, что мы потребляем. Соответственно, остаток зерна будет идти на экспортные рынки", — рассказал Марчук.
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, сейчас аграрный сектор — сектор №1, который обеспечивает стране валютную выручку. Так, 65% того, что экспортирует Украина, — аграрная продукция.
При этом зерно в Украине может дорожать из-за войны, инфляции и дефицита людей на агропредприятиях.
"Когда людей не хватает — заменяется технология, а это стоит денег. Но не приходится говорить, что Украине чего-то не будет хватать", — подчеркнул Денис Марчук.
Самая большая проблема в агросекторе — дефицит кадров
Несмотря на то, что аграрные предприятия сейчас могут бронировать 50% от количества военнообязанных работников, дефицит кадров в агросекторе по состоянию на сейчас уже превысил 30% — это втрое выше довоенного уровня. Так, по словам Дениса Марчука, среди самых востребованных профессий:
- комбайнеры;
- трактористы;
- водители крупной габаритной техники.
"Они были особенно нужны ВСУ, ведь эти люди без каких-либо навыков могли освоить военную технику", — сказал он.
Людей, как подчеркнул Денис Марчук, очень не хватает во время активного этапа уборочной кампании.
Ранее мы рассказывали, что уборка урожая влияет на ситуацию с ценами в агросекторе. Так, продукции на агрорынке стало меньше, поэтому стоимость зерновых меняется чуть ли не ежедневно. Узнавайте также, сколько стоит транспортировка зерна грузовиками из Украины в страны Евросоюза.
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