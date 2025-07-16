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Главная Финансы Зерна хватит, но есть нюанс — какая проблема влияет на агрорынок

Зерна хватит, но есть нюанс — какая проблема влияет на агрорынок

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 06:30
Зерно в Украине — что будет влиять на цены в 2025 году
Комбайн работает в поле. Фото: УНИАН

Зерна в Украине хватит как для экспорта, так и для того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Проблема может возникнуть только с ростом цены на пшеницу.

Об этом сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Как отметил Денис Марчук, в Украине выращивают зерна больше, чем нужно для потребления.

"Если мы выращиваем в пределах 20-22 млн тонн, то потребляем не более 6 млн тонн в год. То есть эта цифра почти в 3,5 раза больше того, что мы потребляем. Соответственно, остаток зерна будет идти на экспортные рынки", — рассказал Марчук.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, сейчас аграрный сектор — сектор №1, который обеспечивает стране валютную выручку. Так, 65% того, что экспортирует Украина, — аграрная продукция.

При этом зерно в Украине может дорожать из-за войны, инфляции и дефицита людей на агропредприятиях.

"Когда людей не хватает — заменяется технология, а это стоит денег. Но не приходится говорить, что Украине чего-то не будет хватать", — подчеркнул Денис Марчук.

Самая большая проблема в агросекторе — дефицит кадров

Несмотря на то, что аграрные предприятия сейчас могут бронировать 50% от количества военнообязанных работников, дефицит кадров в агросекторе по состоянию на сейчас уже превысил 30% — это втрое выше довоенного уровня. Так, по словам Дениса Марчука, среди самых востребованных профессий:

  • комбайнеры;
  • трактористы;
  • водители крупной габаритной техники.

"Они были особенно нужны ВСУ, ведь эти люди без каких-либо навыков могли освоить военную технику", — сказал он.

Людей, как подчеркнул Денис Марчук, очень не хватает во время активного этапа уборочной кампании.

Ранее мы рассказывали, что уборка урожая влияет на ситуацию с ценами в агросекторе. Так, продукции на агрорынке стало меньше, поэтому стоимость зерновых меняется чуть ли не ежедневно. Узнавайте также, сколько стоит транспортировка зерна грузовиками из Украины в страны Евросоюза.

урожай зерно дефицит агросектор зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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