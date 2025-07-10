Транспортування зерна — яка вартість доставки агропродукції транспортом в Європу

Ціни на зерно — скільки коштує перевезення в ЄС
Автомобільний експорт зернових, особливо коли настає сезон збирання врожаю — це одна із найбільш потрібних послуг у сфері доставки вантажів. Україна постачає своє зерно в різні країни світу навіть в умовах повномасштабної війни з Росією, однак у липні 2025 року ціни на транспортування агропродукції вантажівками з нашої країни до Європи сильно знизились.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Детальніше про ціни на перевезення зерна
Наша країна є одним із найбільших імпортерів зерна серед країн Європи, але раніше найбільші об'єми агропродукції прямували в країни призначення морем. Все змінилося після повномасштабного вторгнення росіян та блокування морських портів. Через це продукцію з України почали вивозити вантажівками.
Як повідомляється у Telegram-каналі Spike Brokers, у липні ціни на перевезення агропродукції зерновозами з України до Європи знижуються. Так, на угорському та молдовському напрямках зафіксовано зниження на 17,9% та 7,4% відповідно. Водночас дорожчає експорт продукції, яку переправляють через:
- словацькі пункти пропуску — на 19,7%,
- румунські — на 6,4%;
- польські — 3,4%.
При цьому ціни на внутрішні перевезення залишаються стабільними.
Тим часом транспортування зерна самоскидами по території України відбувається за наступними ринковими ставками:
- з центральної України в порти Дунаю — від 31 долара до 40 доларів (1 286 — 1 660 грн);
- з центральної України в порти Одеси — від 24 доларів до 27 доларів (996 —1 120 грн).
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
- з Тернопільської області в центр чи на північ Італії — від 75 євро до 115 євро (3 660 — 5 612 грн);
- з Тернопільської області в центральну Болгарію — від 55 до 75 євро (2 684 — 3 660 грн);
- з Черкаської області в південну Румунію — від 55 євро до 75 євро (2 684 — 3 660 грн).
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