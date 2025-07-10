Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно — скільки коштує перевезення в ЄС

Ціни на зерно — скільки коштує перевезення в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:30
Транспортування зерна — яка вартість доставки агропродукції транспортом в Європу
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Автомобільний експорт зернових, особливо коли настає сезон збирання врожаю — це одна із найбільш потрібних послуг у сфері доставки вантажів. Україна постачає своє зерно в різні країни світу навіть в умовах повномасштабної війни з Росією, однак у липні 2025 року ціни на транспортування агропродукції вантажівками з нашої країни до Європи сильно знизились.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про ціни на перевезення зерна

Наша країна є одним із найбільших імпортерів зерна серед країн Європи, але раніше найбільші об'єми агропродукції прямували в країни призначення морем. Все змінилося після повномасштабного вторгнення росіян та блокування морських портів. Через це продукцію з України почали вивозити вантажівками.

Як повідомляється у Telegram-каналі Spike Brokers, у липні ціни на перевезення агропродукції зерновозами з України до Європи знижуються. Так, на угорському та молдовському напрямках зафіксовано зниження на 17,9% та 7,4% відповідно. Водночас дорожчає експорт продукції, яку переправляють через:

  • словацькі пункти пропуску — на 19,7%,
  • румунські — на  6,4%;
  • польські — 3,4%. 

При цьому ціни на внутрішні перевезення залишаються стабільними.

Тим часом транспортування зерна самоскидами по території України відбувається за наступними ринковими ставками: 

  • з центральної України в порти Дунаю — від 31 долара до 40 доларів (1 286 — 1 660 грн); 
  • з центральної України в порти Одеси — від 24 доларів до 27 доларів (996 —1 120 грн).

Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:

  • з Тернопільської області в центр чи на північ Італії — від 75 євро до 115 євро (3 660 — 5 612 грн);
  • з Тернопільської області в центральну Болгарію — від 55 до 75 євро (2 684 — 3 660 грн);
  • з Черкаської області в південну Румунію — від 55 євро до 75 євро (2 684 — 3 660 грн). 

Нагадаємо, що в Україні дешевшає ріпак. При цьому на світовому ринку падіння цін є набагато суттєвішим. Дізнавайтесь також, як змінилися ціни на пшеницю.

транспорт зерно ціни перевезення зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації