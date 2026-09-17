Металобрухт, макулатура та скло: скільки можна отримати за здачу

Чоловік збирає макулатуру. Фото: УНІАН

Старі коробки, скляні пляшки, банки та непотрібний метал можна не просто викинути, а здати й отримати за це гроші. Вартість вторсировини залежить від її виду, чистоти, кількості та конкретного пункту прийому. Найдорожчими залишаються кольорові метали, тоді як за макулатуру та скло платять значно менше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на актуальні прайси пунктів прийому вторсировини та металобрухту.

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Скільки платять за макулатуру

Макулатуру приймають за різними тарифами залежно від її виду. Наприклад, актуальний прайс київського пункту "Вторресурс" вказує від 5 грн/кг за архів формату А4, від 4 грн/кг за картон, а паперовий куток і шпуля — від 3,8 грн/кг.

За такими тарифами можна отримати:

10 кг картону — від 40 грн;

50 кг картону — від 200 грн;

100 кг картону — від 400 грн;

50 кг архівного паперу — від 250 грн;

100 кг архівного паперу — від 500 грн.

Це орієнтир для конкретного пункту прийому в Києві. В інших містах ціна може відрізнятися, тому перед здачею варто уточнювати актуальний тариф.

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Окремі приймальники також встановлюють різні ціни залежно від сорту та чистоти паперу. Наприклад, у Харкові актуальний прайс одного з пунктів вказує 3–3,5 грн/кг за картон та близько 3 грн/кг за газети, журнали, книги й офісний папір.

Скільки можна отримати за склотару

Із склотарою ситуація відрізняється. Пункти прийому можуть працювати з пляшками, банками або склобоєм, а умови закупівлі залежать від виду тари, її стану та регіону.

Наприклад, у Вінниці працюють пункти, які приймають вживані пивні та горілчані пляшки, а також скляні банки.

Через різницю в умовах закупівлі єдиної актуальної ціни на склотару для всієї України немає. Тому перед здачею варто уточнити у конкретного приймальника:

яку саме тару він приймає;

чи потрібні цілі пляшки або банки;

чи приймається склобій;

скільки платять за кілограм або штуку;

чи є мінімальна партія.

Якщо людина має лише кілька десятків пляшок, дохід буде невеликим. Більш відчутну суму можна отримати, якщо склотара накопичувалася тривалий час або її можна зібрати у великому обсязі без додаткових витрат.

Скільки платять за металобрухт

Найбільша різниця в цінах спостерігається саме на металобрухті. За актуальними даними Metalolom.biz.ua, середня ціна чорного металу становить близько 3,32 грн/кг, алюмінію — 72,93 грн/кг, латуні — 265,58 грн/кг, а міді — 473,08 грн/кг. Сервіс зазначає, що це середні значення за останні три місяці.

Тоді умовний розрахунок виглядає так:

50 кг чорного металу — близько 166 грн;

100 кг — близько 332 грн;

500 кг — близько 1 660 грн.

Для алюмінію:

5 кг — близько 365 грн;

10 кг — близько 729 грн;

20 кг — близько 1 459 грн.

А от кольорові метали коштують значно дорожче.

Скільки можна отримати за мідь

За середньою ціною 473,08 грн/кг 1 кг мідного брухту коштує близько 473 грн. Відповідно:

1 кг — близько 473 грн; 5 кг — близько 2 365 грн; 10 кг — близько 4 731 грн.

Водночас це не означає, що будь-який мідний виріб приймуть саме за такою ціною. Вартість залежить від виду брухту, його чистоти та наявності домішок.

Наприклад, мідний кабель може коштувати дешевше за чисту мідь, оскільки має ізоляцію та інші матеріали.

Скільки коштує латунь

Латунь також належить до дорогих видів кольорового брухту. За середнім показником Metalolom.biz.ua її ціна становить близько 265,58 грн/кг.

Тому:

1 кг латуні — близько 266 грн;

5 кг — близько 1 328 грн;

10 кг — близько 2 656 грн.

У побуті латунь можна зустріти у старих сантехнічних деталях, кранах, фітингах та окремих деталях обладнання. Перед здачею варто відокремити її від інших матеріалів, оскільки пункт прийому може встановити іншу ціну за змішаний брухт.

Що вигідніше здавати

За ціною одного кілограма найбільшу різницю видно саме між чорним і кольоровим металом. За наведеними середніми значеннями 100 кг чорного металу дадуть близько 332 грн, тоді як 10 кг міді — близько 4 731 грн.

Проте це не означає, що кольоровий метал легко знайти у великій кількості. Для більшості українців реалістичніше здати накопичені вдома коробки, старий папір, пляшки, банки або металеві речі після ремонту.

Тому головне правило — не купувати вторсировину спеціально заради перепродажу, якщо немає перевіреної можливості отримати її безкоштовно та здати дорожче.

Як отримати більше грошей за вторсировину

Перед здачею варто відсортувати матеріали. Макулатуру потрібно відокремити від сміття та вологого паперу, а метал — розділити за видами.

Особливо це важливо для металобрухту. Чорний метал не варто змішувати з алюмінієм, міддю чи латунню, оскільки кольорові метали мають значно вищу вартість.

Також перед поїздкою варто зателефонувати у кілька пунктів прийому та порівняти:

ціну за кілограм;

вимоги до сортування;

мінімальну вагу партії;

можливість самовивозу;

умови розрахунку.

Наприклад, актуальні пропозиції щодо металобрухту у Вінниці можуть відрізнятися від середніх показників по Україні. На місцевому ринку є оголошення про прийом металобрухту за ціною до 5 грн/кг, що ще раз показує необхідність перевіряти конкретну пропозицію перед здачею.

Чи реально заробити на здачі вторсировини

Здача вторсировини може принести додаткові гроші, але розмір виплати залежить від того, що саме є у людини та в якій кількості.

100 кг картону за тарифом від 4 грн/кг можуть принести від 400 грн, тоді як 10 кг міді за середньою ціною 473,08 грн/кг — близько 4 731 грн. При цьому 100 кг чорного металу за середнім показником 3,32 грн/кг — близько 332 грн.

Тому найбільший дохід із кілограма дають кольорові метали. А макулатура, склотара та чорний метал можуть мати сенс насамперед тоді, коли вони вже накопичилися вдома, у гаражі, на дачі або залишилися після ремонту.

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