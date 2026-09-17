Металлолом, макулатура и стекло: сколько можно получить за сдачу

Мужчина собирает макулатуру. Фото: УНИАН

Старые коробки, стеклянные бутылки, банки и ненужный металл можно не просто выбросить, а сдать и получить за это деньги. Стоимость вторсырья зависит от его вида, чистоты, количества и конкретного пункта приема. Самыми дорогими остаются цветные металлы, тогда как за макулатуру и стекло платят значительно меньше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные прайсы пунктов приема вторсырья и металлолома.

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Сколько платят за макулатуру

Макулатуру принимают по разным тарифам в зависимости от ее вида. Например, актуальный прайс киевского пункта "Вторресурс" указывает от 5 грн/кг за архив формата А4, от 4 грн/кг за картон, а бумажный угол и шпуля — от 3,8 грн/кг.

По таким тарифам можно получить:

10 кг картона — от 40 грн;

50 кг картона — от 200 грн;

100 кг картона — от 400 грн;

50 кг архивной бумаги — от 250 грн;

100 кг архивной бумаги — от 500 грн.

Это ориентировочные цены для конкретного пункта приема в Киеве. В других городах цена может отличаться, поэтому перед сдачей стоит уточнить актуальный тариф.

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Некоторые пункты приема также устанавливают разные цены в зависимости от сорта и чистоты бумаги. Например, в Харькове актуальный прайс одного из пунктов указывает 3–3,5 грн/кг за картон и около 3 грн/кг за газеты, журналы, книги и офисную бумагу.

Сколько можно получить за стеклотару

Со стеклотарой ситуация иная. Пункты приема могут работать с бутылками, банками или стеклобоем, а условия закупки зависят от вида тары, ее состояния и региона.

Например, в Виннице работают пункты, которые принимают бывшие в употреблении пивные и водные бутылки, а также стеклянные банки.

Из-за разницы в условиях закупки единой актуальной цены на стеклотару для всей Украины нет. Поэтому перед сдачей стоит уточнить у конкретного принимающего:

какую именно тару он принимает;

нужны ли целые бутылки или банки;

принимается ли стеклобой;

сколько платят за килограмм или за штуку;

есть ли минимальная партия.

Если у человека всего несколько десятков бутылок, доход будет небольшим. Более ощутимую сумму можно получить, если стеклотара накапливалась в течение длительного времени или ее можно собрать в большом объеме без дополнительных затрат.

Сколько платят за металлолом

Наибольшая разница в ценах наблюдается именно на металлоломе. По актуальным данным Metalolom.biz.ua, средняя цена черного металла составляет около 3,32 грн/кг, алюминия — 72,93 грн/кг, латуни — 265,58 грн/кг, а меди — 473,08 грн/кг. Сервис отмечает, что это средние значения за последние три месяца.

Тогда условный расчет выглядит так:

50 кг черного металла — около 166 грн;

100 кг — около 332 грн;

500 кг — около 1 660 грн.

Для алюминия:

5 кг — около 365 грн;

10 кг — около 729 грн;

20 кг — около 1 459 грн.

А вот цветные металлы стоят значительно дороже.

Сколько можно получить за медь

По средней цене 473,08 грн/кг 1 кг медного лома стоит около 473 грн. Соответственно:

1 кг — около 473 грн; 5 кг — около 2 365 грн; 10 кг — около 4 731 грн.

В то же время это не означает, что любое медное изделие примут именно по такой цене. Стоимость зависит от вида лома, его чистоты и наличия примесей.

Например, медный кабель может стоить дешевле чистой меди, поскольку содержит изоляцию и другие материалы.

Сколько стоит латунь

Латунь также относится к дорогим видам цветного лома. По среднему показателю Metalolom.biz.ua ее цена составляет около 265,58 грн/кг.

Поэтому:

1 кг латуни — около 266 грн;

5 кг — около 1 328 грн;

10 кг — около 2 656 грн.

В быту латунь можно встретить в старых сантехнических деталях, кранах, фитингах и отдельных деталях оборудования. Перед сдачей стоит отделить ее от других материалов, поскольку пункт приема может установить другую цену за смешанный лом.

Что выгоднее сдавать

По цене за один килограмм наибольшая разница наблюдается именно между черным и цветным металлом. По приведенным средним значениям 100 кг черного металла принесут около 332 грн, тогда как 10 кг меди — около 4 731 грн.

Однако это не означает, что цветной металл легко найти в большом количестве. Для большинства украинцев более реалистично сдать накопившиеся дома коробки, старую бумагу, бутылки, банки или металлические предметы после ремонта.

Поэтому главное правило — не покупать вторсырье специально ради перепродажи, если нет проверенной возможности получить его бесплатно и сдать дороже.

Как получить больше денег за вторсырье

Перед сдачей стоит отсортировать материалы. Макулатуру нужно отделить от мусора и влажной бумаги, а металл — разделить по видам.

Особенно это важно для металлолома. Черный металл не стоит смешивать с алюминием, медью или латунью, поскольку цветные металлы имеют значительно более высокую стоимость.

Также перед поездкой стоит позвонить в несколько пунктов приема и сравнить:

цену за килограмм;

требования к сортировке;

минимальный вес партии;

возможность самовывоза;

условия расчета.

Например, актуальные предложения по металлолому в Виннице могут отличаться от средних показателей по Украине. На местном рынке есть объявления о приеме металлолома по цене до 5 грн/кг, что еще раз показывает необходимость проверять конкретное предложение перед сдачей.

Реально ли заработать на сдаче вторсырья

Сдача вторсырья может принести дополнительные деньги, но размер выплаты зависит от того, что именно есть у человека и в каком количестве.

100 кг картона по тарифу от 4 грн/кг могут принести от 400 грн, тогда как 10 кг меди по средней цене 473,08 грн/кг — около 4 731 грн. При этом 100 кг черного металла по среднему показателю 3,32 грн/кг — около 332 грн.

Поэтому наибольший доход с килограмма приносят цветные металлы. А макулатура, стеклотара и черный металл могут иметь смысл прежде всего тогда, когда они уже накопились дома, в гараже, на даче или остались после ремонта.

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