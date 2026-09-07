Бізнес на вживаному одязі: як працює ринок секонд-хенду в Україні

Дівчина обирає одяг. Фото: magnific.com

Одяг, який ще недавно просто лежав у шафі або вирушав на смітник, дедалі частіше отримує друге життя — його продають у секонд-хендах, через соцмережі та онлайн-майданчики. В Україні вживані речі вже займають помітну частку ринку одягу, а навколо них сформувався цілий ланцюг заробітку — від імпорту та сортування до перепродажу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані консалтингової компанії Pro-Consulting, наведені RetailersUA.

Реклама

Скільки грошей крутиться у секонд-хенді

Секонд-хенд в Україні давно перестав бути невеликим сегментом для покупців, які просто шукають дешевший одяг. За даними Pro-Consulting, у 2025 році вживаний одяг займав 11% українського ринку одягу.

Ще показовіша цифра стосується імпорту. Вживаний одяг формував близько 50% імпорту готових товарів легкої промисловості в Україну. А у 2024 році в країну завезли вживаних речей приблизно на 182 млн доларів.

Це означає, що секонд-хенд — не просто спосіб заощадити на покупках. Навколо нього працює повноцінний ринок: речі збирають за кордоном, сортують, формують партії, доставляють в Україну, продають оптовикам, магазинам або безпосередньо кінцевим покупцям.

Читайте також:

Чому секонд-хенд дорожчає

Ціна вживаної речі не формується лише за принципом "це вже хтось носив". На кінцеву вартість впливають країна походження, спосіб збору, якість речей, частка відходів, логістика та курс валют.

За словами учасників ринку, значна частина поставок надходить із Європи та США. Водночас доставка з США обходиться дорожче, ніж із Європи, а вартість партії залежить і від того, як саме речі збирали.

Тому одна партія може містити як дуже дешеві речі, так і якісний брендований одяг, який після сортування продаватиметься вже за значно вищою ціною.

Що таке "крем", "екстра" та "оригінал"

На ринку вживаного одягу існує кілька категорій товару. Від них безпосередньо залежить закупівельна ціна та потенційний заробіток продавця.

Оригінал — несортовані речі, які надходять без попереднього відбору. У таких партіях можуть бути одяг, взуття та інші предмети вжитку різної якості.

Грубосортований товар уже розподілений за типами речей — наприклад, куртки, худі чи фліс, але якість усередині партії може відрізнятися.

Cream — одна з найдорожчих категорій. Це речі найвищої якості з мінімальними слідами носіння, серед яких можуть траплятися товари з бірками.

Extra — також якісний сегмент із мінімальними слідами використання.

Окремо продають речі першого та другого сорту. Вони дешевші, але можуть мати помітніші сліди носіння або незначні дефекти.

Як заробляють магазини

Для продавця головне питання — не тільки за скільки купити товар, а й за скільки його реально вдасться продати.

На ринку використовують дві основні моделі: продаж із вішалки за фіксованою ціною та продаж на вагу. Яка з них вигідніша, залежить від міста, прохідності магазину, якості товару та попиту.

Наприклад, у деяких магазинах ціна на вагу починається з високої вартості в день завозу, а потім поступово знижується. В одному з наведених RetailersUA прикладів ціна стартувала з 549 грн за кілограм, а до кінця циклу знижувалася до 69 грн за кілограм.

При цьому не весь закуплений товар вдається продати. За оцінкою одного з підприємців, близько 15% речей можуть залишатися нереалізованими. Їх можуть віддавати на благодійність, продавати за мінімальною ціною або передавати для інших потреб.

Тому реальний прибуток магазину залежить не від простої різниці між ціною закупівлі та продажу, а від того, яку частину партії вдасться реалізувати, скільки коштуватимуть оренда, доставка, обладнання та праця персоналу.

Секонд-хенд виходить за межі магазинів

Ще одна важлива зміна — покупець дедалі частіше шукає вживані речі не лише у звичайному магазині.

Учасники ринку зазначають, що за останні роки значна частина продажів перейшла в онлайн. Речі демонструють в інтернет-магазинах, соцмережах і TikTok, а покупець може одразу побачити конкретний товар, його розмір і ціну.

Фактично це перетворює секонд-хенд на різновид ресейлу: продавець може не просто чекати покупця у торговій точці, а знаходити його через контент, прямі ефіри та соціальні мережі.

Для самого покупця це також змінює підхід. Раніше потрібно було перебирати десятки речей на полицях, а тепер частину асортименту можна побачити ще до походу в магазин.

Скільки потрібно, щоб відкрити секонд-хенд

За оцінкою підприємців, на запуск магазину секонд-хенду може знадобитися близько 5–10 тисяч доларів. Сума залежить насамперед від площі, міста, оренди та обсягу першої закупівлі.

Саме приміщення — далеко не єдина витрата. Потрібні стійки, вішалки, обладнання для взуття, ваги, примірювальні, касова зона та інше торгове оснащення.

Окремою статтею витрат стає доставка. За наведеним учасниками ринку прикладом, пересилання двох тюків одягу Новою поштою могло коштувати близько 12 тис. грн. Тож навіть недорогий товар на старті може мати значні логістичні витрати.

Речі з шафи теж стають джерелом грошей

Окремо від професійного секонд-хенду розвивається приватний ресейл. Люди продають одяг, взуття, техніку та інші речі, якими більше не користуються.

Для багатьох це спосіб повернути хоча б частину коштів, витрачених на покупку. Якщо річ уже не потрібна власнику, її продаж дозволяє перетворити фактично непотрібний предмет на гроші.

Тобто для звичайної людини, яка час від часу продає власний одяг, основний фінансовий сенс залишається простим: звільнити місце вдома й повернути частину витрачених грошей.

А для тих, хто системно купує речі з метою перепродажу, це вже окрема модель заробітку, де важливі закупівельна ціна, якість, швидкість продажу, логістика та податкові правила.

Чому ринок продовжує зростати

Попит на секонд-хенд підтримують одразу кілька факторів. Для покупців це можливість витратити менше на одяг, знайти бренд за нижчою ціною або придбати унікальну річ, якої немає у звичайних магазинах.

Для продавців — можливість працювати з різними ціновими категоріями та комбінувати офлайн-магазин з онлайн-продажами.

Саме тому секонд-хенд в Україні поступово перетворюється з формату "дешевий одяг" на окрему економіку повторного використання речей. Частина товарів після першого власника не втрачає цінності — навпаки, вона стає сировиною для нового продажу, нового бізнесу і нового доходу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні змінюються правила продажу товарів через онлайн-платформи. Це важливо враховувати тим, хто не просто позбавляється непотрібного одягу, а регулярно купує речі для подальшого перепродажу. Нові правила для цифрових платформ мають стати частиною податкових змін, які планують запроваджувати з 2027 року.

Також Новини.LIVE писали про правила безпечних покупок в інтернеті. Перед оплатою товару варто перевіряти продавця, умови угоди та спосіб отримання речі. Для ринку секонд-хенду це особливо актуально, адже дедалі більше покупців і продавців переходять із магазинів у соцмережі та онлайн-майданчики.