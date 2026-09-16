Мінімальна зарплата в Польщі та Україні у 2027 році: суми

Польські злоті на столі. Фото: pixabay.com

У Польщі з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата зросте до 4 950 злотих на місяць. За офіційним курсом НБУ на 16 вересня це близько 58,8 тис. грн. Для українців, які працюють або планують працювати в Польщі, це означає новий гарантований рівень оплати за повний місяць роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Реклама

Якою буде мінімальна зарплата в Польщі

З 1 січня 2027 року працівникам у Польщі гарантуватимуть щонайменше 4 950 злотих на місяць до сплати податків. У 2026 році мінімальна зарплата становить 4 806 злотих, тому підвищення складе 144 злотих, або близько 3%.

За офіційним курсом НБУ на 16 вересня 2026 року 1 злотий коштує 11,8735 грн. Відповідно, 4 950 злотих — це приблизно 58 774 грн.

Водночас важливо розуміти, що це сума до сплати податків та обов'язкових внесків. Фактична сума, яку працівник отримає на банківський рахунок, буде меншою та залежатиме від умов працевлаштування і податкової ситуації.

Читайте також:

На скільки зросте оплата

У 2026 році мінімальна зарплата в Польщі становить 4 806 злотих. З нового року вона збільшиться до 4 950 злотих.

Різниця становитиме:

144 злотих на місяць;

близько 1 728 злотих на рік до сплати податків;

приблизно 1 711 грн додатково на місяць за курсом НБУ на 16 вересня;

близько 20,5 тис. грн додатково на рік, якщо курс залишатиметься на цьому рівні.

Підвищення стосуватиметься працівників, яким закон гарантує саме мінімальний рівень оплати. За оцінкою польського уряду, підвищення мінімальної зарплати у 2027 році охопить близько 1,58 млн людей.

Скільки це у порівнянні з українською мінімалкою

В Україні у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки закладено мінімальну зарплату на рівні 9 546 грн з 1 січня 2027 року. Це поки прогнозний показник для формування бюджету, а не остаточно встановлена на весь 2027 рік сума.

Якщо порівняти ці показники, польська мінімальна зарплата за курсом 16 вересня становитиме близько 58,8 тис. грн, тоді як українська — 9 546 грн.

Тобто номінально мінімальна зарплата в Польщі буде приблизно у 6,2 раза більшою, а різниця становитиме близько 49,2 тис. грн на місяць.

Однак це порівняння не означає, що працівник у Польщі матиме у 6 разів більшу купівельну спроможність. В обох країнах відрізняються податки, оренда житла, продукти, транспорт та інші щоденні витрати.

Що зміниться для українців, які працюють у Польщі

Для українців, які отримують мінімальну зарплату, головна зміна полягає у підвищенні гарантованої оплати праці. Якщо людина працює повний місяць і її зарплата прив'язана до законодавчого мінімуму, з 1 січня 2027 року роботодавець має враховувати нову суму.

Окремо польський уряд встановив мінімальну оплату за годину для певних видів цивільних договорів. З 1 січня 2027 року вона становитиме 32,30 злотих, або приблизно 383 грн за годину за курсом НБУ на 16 вересня.

Ця погодинна гарантія стосується не всіх форм зайнятості, тому українцям перед працевлаштуванням варто перевіряти, який саме договір вони укладають і яку суму роботодавець зазначає в документах.

Чому українцям важливо рахувати не лише зарплату

Вища мінімальна зарплата в Польщі сама по собі не означає, що працівник зможе відкладати десятки тисяч гривень щомісяця. Під час порівняння доходів потрібно враховувати витрати на житло, харчування, транспорт, медичні послуги та податки.

Для українця, який планує переїзд на роботу, практичніше порівнювати не лише зарплату в гривнях, а суму, яка залишиться після обов'язкових витрат. Саме вона показує, скільки грошей реально можна буде заощадити або переказати родині в Україну.

За даними НБУ, офіційний курс на 16 вересня 2026 року становить 11,8735 грн за 1 злотий, тому наведені гривневі еквіваленти є орієнтовними й змінюватимуться разом із курсом валюти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як може змінитися зарплата, необхідна для бронювання працівників у 2027 році. Нові розрахунки можуть вплинути на роботодавців та працівників, для яких бронювання залежить від виконання встановлених вимог. Важливо враховувати актуальні правила та розмір зарплати.

Також Новини.LIVE писали, яку пенсію може отримати українець із середньою зарплатою близько 32 000 грн. За 33 роки страхового стажу та відповідного віку орієнтовна виплата може становити 11 710 грн. На фактичний розмір пенсії впливають стаж, заробіток та передбачені законодавством доплати.