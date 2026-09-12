Цінні долари: які зірочки, номери та помилки підвищують вартість

Доларові купюри на столі. Фото: Новини.LIVE

Звичайна доларова банкнота іноді може коштувати значно більше за номінал. На колекційному ринку цінують не лише рідкісні роки випуску, а й незвичайні серійні номери, помилки друку, спеціальні позначки та ідеальний стан купюри. Водночас така надбавка діє не в банку, а переважно серед колекціонерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Монетного двору США.

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Чому деякі долари коштують більше

Для банку чи обмінника доларова купюра зазвичай має ту саму номінальну вартість, яка на ній вказана. Наприклад, банкнота у 100 доларів залишається 100 доларами незалежно від того, чи має вона незвичайний номер.

Інша ситуація на колекційному ринку. Там покупець може платити додатково за особливості, які роблять банкноту рідкісною або цікавою для зібрання. Ціна залежить від попиту, стану, року випуску та того, наскільки складно знайти аналогічний екземпляр.

У 2026 році на аукціонах можна знайти приклади, коли купюри номіналом 1 або 100 доларів продавалися за суми, що перевищують їхню номінальну вартість у кілька разів.

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Долари із зірочкою біля серійного номера

Одна з найвідоміших ознак колекційної банкноти — зірочка біля серійного номера. Така позначка означає, що купюра є заміщувальною. Її надрукували замість банкноти, яку виявили бракованою під час виробництва.

Зірочка не робить долар недійсним і не означає, що банкнота має іншу офіційну вартість. Проте для колекціонерів такі купюри можуть бути цікавішими за звичайні.

На Violity у серпні 2026 року банкнота номіналом 100 доларів 2006 року із зірочкою у стані UNC була продана за 9 000 грн. Інший долар номіналом 100 доларів із позначкою Star Note у серпні продали за 5 850 грн. Ще один подібний екземпляр у вересні пішов за 5 000 грн.

Ці приклади не означають, що кожна купюра із зірочкою коштує тисячі гривень. На вартість впливають рік випуску, серія, стан, попит і конкретний покупець.

Незвичайні серійні номери

Колекціонери звертають увагу на номери, які легко запам’ятати або мають певну закономірність. Наприклад:

повторення однакових цифр;

послідовність на кшталт 123456;

дзеркальні номери;

однакові цифри на початку або наприкінці;

дуже низькі серійні номери;

комбінації з датами;

номери, де кілька однакових цифр стоять поспіль.

У липні 2026 року на Violity банкноту номіналом 100 доларів із номером 19090190 продали за 4 500 грн. В описі лота зазначалося, що купюра була у стані UNC, тобто майже без слідів обігу.

Важливо, що не кожен "гарний" номер автоматично робить купюру дорогою. Колекційна цінність з’являється тоді, коли на конкретну комбінацію є попит.

Рідкісні роки та серії

Ще одним фактором може бути рік випуску або конкретна серія банкноти. Проте сам по собі старий рік не гарантує високої ціни.

Серед колекціонерів можуть користуватися попитом:

банкноти з обмеженим випуском;

рідкісні серії;

перші або незвичайні варіанти певного дизайну;

банкноти, які складно знайти в хорошому стані;

старі випуски без значних пошкоджень;

купюри, що мають історичне або тематичне значення.

Тому під час оцінки важливо дивитися не лише на дату, а й на серію, номер, стан і наявність аналогічних продажів.

Помилки друку

Окрему категорію становлять банкноти з виробничими дефектами. Це можуть бути:

зміщення друку;

неправильне розташування елементів;

відсутність частини фарби;

подвійний друк;

нетипове обрізання;

інші помилки, які виникли під час виготовлення.

Такі екземпляри трапляються рідше, тому іноді можуть мати вищу колекційну ціну. Водночас потрібно відрізняти справжню виробничу помилку від пошкодження, яке з’явилося вже після потрапляння банкноти в обіг.

Зім’ята купюра, пляма, розрив або стертий елемент не є рідкісною помилкою друку. Навпаки, пошкодження зазвичай знижують інтерес колекціонерів.

Стан банкноти має значення

Навіть рідкісна купюра може коштувати менше, якщо вона сильно зношена. Найбільше цінуються банкноти:

без заломів;

без написів і плям;

без розривів;

із чіткими фарбами;

без слідів ремонту;

у стані, близькому до нового.

Саме тому дві банкноти з однаковим номером або зірочкою можуть мати різну ціну. Купюра в ідеальному стані буде цікавішою для колекціонера, ніж аналогічна банкнота, яка тривалий час перебувала в обігу.

Як перевірити власні долари

Якщо хочеться перевірити, чи може звичайна банкнота мати додаткову цінність, варто звернути увагу на кілька ознак:

Подивитися на серійний номер. Чи є повтори, дзеркальність, послідовність або незвичайна комбінація цифр. Перевірити наявність зірочки. Вона може стояти замість однієї з літер у серійному номері. Звернути увагу на рік і серію. Рідкісні варіанти можуть цікавити колекціонерів. Оглянути купюру на наявність виробничих дефектів. Важливо не плутати їх зі звичайними пошкодженнями. Оцінити стан. Чим менше слідів обігу, тим вищий потенційний інтерес. Порівняти з реальними продажами. Орієнтуватися краще на завершені аукціони, а не лише на оголошення з бажаною ціною продавця.

Чи можна продати таку купюру в банку

Банк або обмінник не зобов’язаний платити за колекційну особливість долара. Для фінансової установи головне — справжність банкноти, її стан і можливість прийняти її до обміну.

Якщо купюра має незвичайний номер або зірочку, це не означає, що касир автоматично оцінить її дорожче. Для отримання колекційної ціни доведеться звертатися до спеціалізованих аукціонів, нумізматичних спільнот або приватних колекціонерів.

Раніше Новини.LIVE повідомляло про появу в Україні нової банкноти номіналом 2 000 гривень. Купюра доповнила чинний ряд готівкових грошей і має сучасні елементи захисту. Її введення не скасовує використання інших номіналів.

Також Новини.LIVE писали про зміни на валютному ринку та рух курсу долара. Коливання вартості американської валюти можуть впливати на заощадження українців, які зберігають гроші у готівці. Водночас колекційна ціна окремих банкнот не пов’язана безпосередньо з офіційним курсом долара.