Робота застосунку Ощад24 — які проблеми мають клієнти

Телефон та картка в руках. Фото: Freepik

Клієнти державного "Ощадбанку" поскаржилися на проблеми із мобільним застосунком та на затримки в надходженні грошових переказів у зв'язку з цим. У фінустанові пояснили, чому іноді можливі подібні труднощі.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається у зверненні одного з клієнтів, з невідомих причин іноді спостерігається гальмування роботи застосунку "Ощад24". Причина таких проблем невідома. Востаннє подібні труднощі виникли під час здійснення переказу коштів через застосунок. Минуло чотири дні, однак відправлені гроші досі не надійшли.

"Застосунок гальмує, перекази доходять довго, останній переказ ще не прийшов, був відправлений ще 4 дні тому, то що тут говорити?!", — йдеться у повідомленні.

Чому можливі збої в застосунку

Представник Ощадбанку відреагував на звернення, визнавши, що застосунок іноді може працювати з перебоями. В основному такі проблеми пов'язані:

з оновленням сервісу;

у зв'язку з впровадженням нових функцій;

через виникнення тимчасових нештатних випадків.

"Час від часу додаток, дійсно, може бути недоступний або не всі функції працювати коректно і пов'язано це з оновленням сервісу, впровадженням нових функцій або, як і в інших банках, можуть виникати тимчасові нештатні випадки. Такі випадки є досить рідкісним явищем і ми намагаємося в найкоротші терміни відновити сервіс. Перепрошуємо...", — йдеться у поясненні.

Також у банку повідомили, що термін грошових переказів становить три дні. Якщо протягом цього часу гроші не надійшли, проблема може бути у правильності введених реквізитів карти/рахунку отримувача.

Скриншот. Джерело: Ошадбанк у FB

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії всіх карток до кінця 2025 року, проте є винятки: автоматично закриють картки, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року, і, якщо залишок на рахунку дорівнює 0 грн.

Також ми розповідали про те, що клієнти Ощадбанку наділені правом відкрити пенсійний рахунок в іншому банку. Однак під час переходу на обслуговування до іншої фінустанови слід врахувати важливі нюанси.