Пенсіонери можуть змінити Ощадбанк на іншу фінустанову — як не втратити гроші

Відділення Ощадбанку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть закрити пенсійний рахунок та перейти на обслуговування до іншої фінустанови у разі потреби. Однак важливо знати деякі нюанси, щоб не втратити доступ до власних коштів.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у соцмережі Facebook.

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Право на закриття рахунку в Ощадбанку

В одному з повідомлень, громадянин звернувся до ПФУ з проханням пояснити, чи поширюються нові правила щодо виплат пенсій через інші банки на окуповані території. А також — чи допускається дистанційний варіант такого переходу.

"Чи можливо, у зв'язку з оновленою постановою Кабінету Міністрів 299, онлайн, через Дію і особистий кабінет ПФУ змінити банк пенсіонеру з Ощадбанку на інший український банк, щоб туди надходила пенсія пенсіонеру, який знаходиться на окупованій території?", — йдеться у зверненні.

На сторінці ПФУ пояснили, що жителі на окупованих територіях можуть також скористатися новими правилами щодо процедури виплати пенсій. Однак, слід пам'ятати важливий аспект у закритті попереднього рахунку.

"...Головне — не закривайте відразу рахунок в Ощадбанку, поки пенсія не прийде на новий банк. Бо будете потім 2-4 місяці сидіти без грошей... Як прийде пенсія на новий банк, тоді ідіть закривайте відразу рахунок в Ощадбанку", — йдеться у відповіді.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Що треба знати про нові правила виплати пенсій

Як відомо, у березні поточного року набули чинності зміни у процедурі виплати пенсій. Так, відповідно до постанови уряду №299, умову отримання пенсій виключно через Ощадбанк скасували. Норми документа поширюються на громадян:

які перебувають за кордоном;

проживають на окупованих територіях;

які переїхали на підконтрольні території України.

Окрім того, більше не потрібна довідка переселенця для отримання пенсійних виплат. При цьому залишилась вимога проходити ідентифікацію.

Також пенсію виплачуватимуть виключно у разі відсутності аналогічних виплат від російських пенсійних органів.

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