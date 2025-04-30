Пенсіонери можуть змінити Ощадбанк на іншу фінустанову — як не втратити гроші

Виплата пенсій — що важливо знати клієнтам Ощадбанку
Клієнти державного "Ощадбанку" можуть закрити пенсійний рахунок та перейти на обслуговування до іншої фінустанови у разі потреби. Однак важливо знати деякі нюанси, щоб не втратити доступ до власних коштів.
Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у соцмережі Facebook.
Право на закриття рахунку в Ощадбанку
В одному з повідомлень, громадянин звернувся до ПФУ з проханням пояснити, чи поширюються нові правила щодо виплат пенсій через інші банки на окуповані території. А також — чи допускається дистанційний варіант такого переходу.
"Чи можливо, у зв'язку з оновленою постановою Кабінету Міністрів 299, онлайн, через Дію і особистий кабінет ПФУ змінити банк пенсіонеру з Ощадбанку на інший український банк, щоб туди надходила пенсія пенсіонеру, який знаходиться на окупованій території?", — йдеться у зверненні.
На сторінці ПФУ пояснили, що жителі на окупованих територіях можуть також скористатися новими правилами щодо процедури виплати пенсій. Однак, слід пам'ятати важливий аспект у закритті попереднього рахунку.
"...Головне — не закривайте відразу рахунок в Ощадбанку, поки пенсія не прийде на новий банк. Бо будете потім 2-4 місяці сидіти без грошей... Як прийде пенсія на новий банк, тоді ідіть закривайте відразу рахунок в Ощадбанку", — йдеться у відповіді.
Що треба знати про нові правила виплати пенсій
Як відомо, у березні поточного року набули чинності зміни у процедурі виплати пенсій. Так, відповідно до постанови уряду №299, умову отримання пенсій виключно через Ощадбанк скасували. Норми документа поширюються на громадян:
- які перебувають за кордоном;
- проживають на окупованих територіях;
- які переїхали на підконтрольні території України.
Окрім того, більше не потрібна довідка переселенця для отримання пенсійних виплат. При цьому залишилась вимога проходити ідентифікацію.
Також пенсію виплачуватимуть виключно у разі відсутності аналогічних виплат від російських пенсійних органів.
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