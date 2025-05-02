Работа приложения Ощад24 — какие проблемы имеют клиенты

Телефон и карточка в руках. Фото: Freepik

Клиенты государственного "Ощадбанка" пожаловались на проблемы с мобильным приложением и на задержки в поступлении денежных переводов в связи с этим. В финучреждении объяснили, почему иногда возможны подобные трудности.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в обращении одного из клиентов, по неизвестным причинам иногда наблюдается торможение работы приложения "Ощад24". Причина таких проблем неизвестна. Последний раз подобные трудности возникли при осуществлении перевода средств через приложение. Прошло четыре дня, однако отправленные деньги до сих пор не пришли.

"Приложение тормозит, переводы доходят долго, последний перевод еще не пришел, был отправлен еще 4 дня назад, так что тут говорить?!", — говорится в сообщении.

Почему возможны сбои в приложении

Представитель Ощадбанка отреагировал на обращение, признав, что приложение иногда может работать с перебоями. В основном такие проблемы связаны:

с обновлением сервиса;

в связи с внедрением новых функций;

из-за возникновения временных нештатных случаев.

"Время от времени приложение, действительно, может быть недоступно или не все функции работать корректно и связано это с обновлением сервиса, внедрением новых функций или, как и в других банках, могут возникать временные нештатные случаи. Такие случаи являются достаточно редким явлением и мы стараемся в кратчайшие сроки восстановить сервис. Приносим извинения...", — говорится в объяснении.

Также в банке сообщили, что срок денежных переводов составляет три дня. Если в течение этого времени деньги не поступили, проблема может быть в правильности введенных реквизитов карты/счета получателя.

Скриншот. Источник: Ошадбанк в FB

Ранее мы писали, что Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца 2025 года, однако есть исключения: автоматически закроют карты, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года, и, если остаток на счету равен 0 грн.

Также мы рассказывали о том, что клиенты Ощадбанка наделены правом открыть пенсионный счет в другом банке. Однако при переходе на обслуживание в другое финучреждение следует учесть важные нюансы.