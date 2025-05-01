В Ощадбанку попередили, яким зі старих карток не продовжать термін дії

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" уточнили важливу інформацію щодо продовження терміну дії старих карток. Дехто з клієнтів втратить доступ до своїх рахунків вже 30 червня 2025 року.

Відповідне попередження з'явилось на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Автоматичне подовження дії карток Ощадбанку

Як зазначається в одному з коментарів, клієнт, який перебуває за кордоном, стурбований неоднозначною інформацією щодо закінчення терміну дії карток.

Так, громадянин звернувся до представників банку різними каналами зв'язку за роз'ясненням, однак йому надали різні відомості з цього приводу.

"... За вчора і сьогодні маю три різних варіанти відповідей, щодо автоматичного подовження дії карток: одні перевіряють і кажуть: "все добре, дія картки буде продовжена до 31 грудня 2025 року"; другі взагалі кажуть, що не мають такої інформації, що картки продовжені до 30 червня 2025 року...", — йдеться у зверненні.

Як відомо, у зв'язку з воєнним станом Ощадбанк вкотре продовжив термін дії всіх платіжних карток для зручності клієнтів до кінця року, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Раніше фінустанова попереджала, що чинність карток добіжить кінця 30 червня 2025 року.

Що треба знати клієнтам Ощадбанку зі старими картками

Як зазначив представник фінустанови, Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток до кінця 2025 року, однак є винятки:

не продовжиться термін дії карток, що закінчився до 02.02.2022 року;

якщо залишок коштів дорівнює 0 грн;

не було жодної операції за останні шість місяців;

якщо протягом січня — лютого 2025 року не було здійснено операцій в касах банку, банкоматах, терміналах, торгових мережах будь-якого українського банку.

У фінустанові зауважили, що дистанційно дані картки перевипустити не вдасться, це потрібно зробити у відділенні банку. Якщо банк термін дії не продовжить, власнику картки надійде відповідне смс.

"Додатково прошу написати мені в особисті повідомлення номер телефону, з якого ви зверталися до контакт-центру та ваше ПІБ. Перевіримо якість наданої консультації та проведемо роботу над помилками для уникнення їх в майбутньому", — наголосив представник банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк в FB

Раніше ми повідомляли про варіанти зняття розблокування карток Ощадбанку. Зокрема, це можна зробити, зателефонувавши до контакт-центру.

Також ми розповідали про те, кого з клієнтів Ощадбанку чекають перевірки у 2025 році. Здійснення фінансового моніторингу може початися через будь-які підозрілі фінансові операції.