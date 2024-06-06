ПриватБанк допоміг поліції викрити шахраїв, які ошукали громадян на 1 млн грн

Банківська картка та телефон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" допоміг правоохоронцям викрити групу шахраїв, які ошукали клієнтів банку на понад 1 млн гривень. Вони поширювали у мережі Інтернет фейкові пропозиції з надання міжнародної грошової допомоги.

Про це інформує пресслужба банківської установи.

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Що відомо про затриманих шахраїв

Як зазначають у пресцентрі, за сприяння служби безпеки фінустанови працівники кіберполіції та Служби безпеки викрили та затримали групу шахраїв у Житомирській області.

Було встановлено, що змогли організувати протиправну схему з отримання доступу до банківських рахунків клієнтів юнаки 16 та 17 років. Також у рамках досудового розслідування встановлюють інших ймовірних учасників схеми.

Як працювала шахрайська схема

Шахраї використовували фішингові посилання у різноманітних чатах соціальних мереж для того, щоб отримати доступ до банківських рахунків громадян. Йшлося про фейкові онлайн-пропозиції з надання міжнародної фінансової допомоги.

Перейшовши за отриманим лінком, громадянам пропонували ввести логін та пароль, нібито у віртуальний кабінет ПриватБанку. У підсумку клієнти втратили сумарно понад 1 млн гривень. Серед ошуканих — жителі різних регіонів країни. Всі вони з цікавості перейшли на фейкові посилання з надання "міжнародної допомоги".

У разі доведення вини — фігурантам шахрайської схеми може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як уберегтися від шахраїв

У пресслужбі додають, що не втрати гроші може допомогти особиста обережність та обізнаність.

Так, не варто передавати особисті дані третім особам, тим більше через відкриті джерела та незнайомі сайти.

Саме перехід на невідомі сайти може нести потенційну загрозу використання даних шахраями. Завдяки фішинговим сайтам їм вдається викрадати гроші, паролі, секретні карткові та персональні дані.

"Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані", — наголосили у ПриватБанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк має намір убезпечити платежі своїх клієнтів. Банк став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, що реалізують Нацбанк та Дежспецзв’язку.

Також ми писали, що в месенджери українців надходить розсилка від нібито "Ощадбанку" або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу. Представники банку попереджали про шахрайство.