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ПриватБанк отримав рекордний прибуток — скільки сплатили податків у 2023 році

30 травня 2024 15:51
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Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк отримав понад 70 млрд грн прибутку у 2023 році — скільки пішло на податки
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Державний ПриватБанк у 2023 році банк отримав рекордний прибуток до оподаткування в розмірі 72,8 млрд грн і виплатив державі 57 млрд грн податків та дивідендів. З 2018 по 2023 рік банк повернув державі майже 180 млрд грн у вигляді податків і дивідендів.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у Telegram.

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У повідомленні також сказано, що кредитний портфель Привату зріс на 39% і становить 17 мільярдів гривень. Серед досягнень банк виділяє новий картковий продукт для збору коштів, зручний для волонтерів, та сервіс планування бюджету.

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Джерело: скриншот

"У 2023 році ПриватБанк став лідером у кредитуванні малого та середнього бізнесу з фокусом на фінансуванні аграріїв та інших секторів економіки, важливих для продовольчої безпеки. Ми також є лідером у сфері роздрібного кредитування", — зазначив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Кількість активних роздрібних клієнтів досягла 18,35 мільйона за результатами 2023 року. Кошти населення зросли на 17% до 397 мільярдів гривень. На ринку платежів банк займає 51,3%, а кількість транзакцій у 2023 році досягла 807 мільйонів, перевищивши довоєнні показники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці квітня державна фінустанова ПриватБанк підбила фінансові підсумки за поточний рік. Банк не зменшує оберти у кредитній підтримці бізнесу під час війни та запроваджує нові продукти для своїх клієнтів.

Ми також писали, що державний ПриватБанк разом з Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

ПриватБанк
прибуток
гроші
податки
банки
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