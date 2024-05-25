Українці отримують повідомлення про фінансову допомогу від Ощадбанку — що це означає

Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На месенджери українців надходить розсилка від нібито "Ощадбанку" або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу. Представники банку попереджають про шахрайство.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Детальніше про шахрайську схему

Шахраї, що діють через месенджери, часто надсилають листи, в яких пропонують фінансову допомогу від імені відомих банків, включаючи "Ощадбанк". Вони можуть стверджувати, що у вас є право на отримання фінансової допомоги від банку.

Однак насправді їхня мета — отримати ваші особисті дані, такі як номер картки, CVV-код і інші конфіденційні дані. Після цього шахраї можуть використовувати ці дані для виведення грошей з вашого банківського рахунку. Тому важливо бути дуже обережним і не надавати свої дані відповідно до таких повідомлень.

Представники "Ощадбанку" попереджають, що банк не здійснює таких виплат. Вони наголосили, що банк ніколи не запитує інформацію про номер картки чи CVV-код. У таких повідомленнях не слід переходити за посиланням і вводити дані своєї картки, оскільки це може призвести до втрати коштів з рахунку.

У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру "Ощадбанку" за номером телефону: 0 800 210 800 або до Контакт-центру свого банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "Ощадбанк" оголосила про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".

Ми також писали, що державна фінустанова "Ощадбанк" попередила власних клієнтів про тарифні зміни. Оновлення набудуть чинності з 1 червня 2024 року.