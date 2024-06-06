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Убытки на 1 млн грн — ПриватБанк с полицией разоблачили мошенников

6 июня 2024 11:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк помог полиции разоблачить мошенников, которые обманули граждан на 1 млн грн
Банковская карта и телефон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный "ПриватБанк" помог правоохранителям разоблачить группу мошенников, которые обманули клиентов банка более чем на 1 млн гривен. Они распространяли в сети Интернет фейковые предложения по оказанию международной денежной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба банковского учреждения.

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Что известно о задержанных мошенниках

Как отмечают в пресс-центре, при содействии службы безопасности финучреждения работники киберполиции и Службы безопасности разоблачили и задержали группу мошенников в Житомирской области.

Было установлено, что смогли организовать противоправную схему получения доступа к банковским счетам клиентов юноши 16 и 17 лет. Также в рамках досудебного расследования устанавливают других возможных участников схемы.

Как работала мошенническая схема

Мошенники использовали фишинговые ссылки в различных чатах социальных сетей для того, чтобы получать доступ к банковским счетам граждан. Речь шла о фейковых онлайн-предложениях по оказанию международной финансовой помощи.

Перейдя по полученной ссылке, гражданам предлагали ввести логин и пароль, якобы в виртуальный кабинет ПриватБанка. В итоге клиенты потеряли суммарно более 1 млн гривен. Среди обманутых — жители разных регионов страны. Все они из любопытства перешли на фейковые ссылки по оказанию "международной помощи".

В случае доказательства вины — фигурантам мошеннической схемы может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как уберечься от мошенников

В пресс-службе добавляют, что не потерять деньги может помочь личная осторожность и осведомленность.

Так, не стоит передавать личные данные третьим лицам, тем более через открытые источники и незнакомые сайты.

Именно переход на неизвестные сайты может нести потенциальную угрозу использования данных мошенниками. Благодаря фишинговым сайтам им удается похищать деньги, пароли, секретные карточные и персональные данные.

"Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации, проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные", — отметили в ПриватБанке.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк намерен обезопасить платежи своих клиентов. Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов, реализуемых Нацбанком и Госспецсвязью.

Также мы писали, что в мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы "Ощадбанка" или других украинских банков о возможности получить денежную помощь. Представители банка предупреждали о мошенничестве.

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