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ПриватБанк посилить платіжну безпеку — що зміниться

3 червня 2024 11:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк має намір посилити платіжну безпеку — деталі
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" має намір убезпечити платежі своїх клієнтів. Банк став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, що реалізують Національний банк та Дежспецзв’язку.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Посилення платіжної безпеки

Як зазначають у пресцентрі, банк долучився до Всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів. Програма стартувала 30 травня 2024 року. Вона має на меті покращити обізнаність громадян про платіжну безпеку та напрацювати навички із захисту фінансової інформації в інтернеті.

"Безпека наших клієнтів і їхніх даних, операцій, платежів — наш головний пріоритет. Попри високий рівень кіберзахисту банків, основними типами шахрайства в Україні є "психологічні" — соціальна інженерія та фішинг", — пояснили у фінустанові.

У ПриватБанку зауважили, що постійно відслідковують нові схеми та методи фінансового і кібершахрайства. На основі цього розробляють технології протидії. Попри це, довірливість і недостатня обізнаність громадян у питанні правил та основ платіжної безпеки є головним фактором, що дозволяє існувати шахрайським схемам.

У банку сподіваються, що завдяки об’єднанню зусиль зможуть підвищити і рівень знань громадян з кібербезпеки фінансів, і загальний рівень фінграмотності.

Шахраї під час війни активно застосовують фішингові ресурси (стилізовані під державні сайти та платіжні сервіси). Вони намагаються отримати доступ до їхніх персональної інформації, даних про платіжні інструменти, номери телефонів та гроші на рахунках.

"Тому поліпшення знань та навичок громадян у цій сфері дасть можливість користувачам фінансових послуг обачніше користуватися безготівковими розрахунками та уберегтися від шахрайських схем і пасток у віртуальному просторі", — додали у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк торік банк отримав рекордний прибуток до оподаткування в розмірі 72,8 млрд грн. Він сплатив державі 57 млрд грн податків та дивідендів.

Також повідомлялося, що ПриватБанк та Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість буде діяти до 15 липня 2024 року.

кібербезпека
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НБУ
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ПриватБанк
безпека

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