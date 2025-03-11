Індексація у 2025 році — як перевірити відомості про підвищення пенсій

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

У березні 2025 року в Україні провели масштабну індексацію пенсійних виплат, яка торкнулася майже 10 млн пенсіонерів, однак розмір підвищення для кожного був індивідуальним. Інформацію про проіндексовану пенсію можна уточнити у Пенсійному фонді.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Як перевірити відомості про проіндексовану пенсію

У Пенсійному фонді розповіли, що у березні здійснили перерахунок пенсій в рамках постанови уряду №209 від 25 лютого 2025 року "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення".

Кожен громадянин може переглянути інформацію щодо нового розміру виплати після індексації в особистому кабінеті на порталі е-послуг ПФУ.

Для цього необхідно зробити кілька кроків:

зайти на портал е-послуг Пенсійного фонду;

знайти пункт "Вхід";

авторизуватись у будь-який зручний спосіб: з використанням кваліфікованого е-підпису, через BankID (за допомогою номера банківської картки) через "Дія.Підпис";

далі необхідно обрати "Увійти";

зайти в розділ "Моя пенсія" ліворуч у боковому меню.

Після цього можна буде переглянути розмір пенсійної виплати, перерахованої з 1 березня.

Що відомо про індексацію пенсій у березні

У рамках проведення щорічної індексації пенсій, підвищення отримають понад 10 млн громадян. Загалом пенсії збільшили у середньому на 11,5%, проте показник у кожного буде індивідуальним.

Згідно з ухваленою постановою, з березня проіндексували пенсії для таких категорій громадян:

9,2 млн осіб, які отримують пенсію на загальних підставах;

672 тис. осіб, які є колишніми працівниками силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують чорнобильську пенсію;

79,6 тис. осіб, які отримують пенсію з інвалідності внаслідок війни, УБД, які отримують мінімальні пенсії;

23,4 тис. осіб, які є колишніми працівниками органів місцевого самоврядування та держслужбовці.

Проте встановлені обмеження на максимальне підвищення — не більше 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Також є мінімальна межа підвищення — 100 грн.

У середньому рівень підвищення пенсій після індексації становитиме 556 грн, а розмір середньої пенсії збільшиться з 5,78 тис. грн до 6,35 тис. грн.

Також проіндексують щомісячні страхові виплати для 158 тис. осіб.

Раніше ми писали про деталі індексації. Йдеться про застосування механізму підвищення розміру виплат, що покликаний повністю чи частково покрити зростання цін в Україні за останній рік.

Також ми розповідали про те, хто з учасників бойових дій може отримати право на дострокову пенсію за віком. Розмір пільгових пенсій для УБД залежить від тривалості страхового стажу та отримуваної зарплати.