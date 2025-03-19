Пенсії в Україні — чому деяким біженцям не зарахують закордонний стаж

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Деякі українці, які виїхали під час війни за кордон, можуть розраховувати на зарахування років такої роботи до страхового стажу під час призначення пенсії. З низкою держав Україна має договори щодо стажу.

Відповідне питання регулює закон №3674-ІХ.

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Як зараховують стаж, отриманий за кордоном

Згідно з законом, ухваленим у квітні 2024 року та покликаним врегулювати питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення, періоди роботи за кордоном можуть зараховувати громадянам при призначенні пенсії.



Так, у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" з'явилась нова стаття 24-1. Відповідно до неї, українцям будуть зараховувати періоди трудової діяльності за межами країни, зокрема, на пільгових умовах. Таке буде можливо, якщо це передбачено міжнародними угодами України.

Документ визначив умови включення періодів роботи в інших країнах до страхового стажу. Згідно із порядком подання документів для призначення пенсійних виплат, вони визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Важливо, щоб документи були видані компетентними органами іноземних країн щодо українських громадян, іноземців та осіб без громадянства.

"Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами українською мовою, засвідченими в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України", — уточнили фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зокрема, розраховувати на зарахування стажу за кордоном зможуть українці, які проживають в Естонії, Болгарії, Іспанії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині, Чехії, Молдові, Грузії, Азербайджані, Монголії, Румунії, Угорщині.

Нові вимоги до стажу у 2025 році

У 2025 році вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію за віком зросли. Тепер громадяни повинні мати на один рік більше стажу:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років — якщо є щонайменше 32 роки стажу;

для виходу у 63 роки — якщо є мінімум 22 роки стажу;

для виходу на заслужений відпочинок у 65 років — якщо є щонайменше 15 років стажу.

Для тих, у кого недостатній обсяг страхового стажу для вчасного виходу на пенсію, передбачена можливість його купівлі.

Раніше ми розповідали, що пенсіонери можуть звернутися до місцевої влади за додатковою сумою виплати. Допомога від 450 до 10 тис. грн передбачена у випадках, коли людина потребує лікування та реабілітації.

Також ми писали, що не всі пенсіонери, які досягли поважного віку мають право на "вікові доплати" до 570 грн. Ті, хто мають високі пенсійні виплати, такі надбавки не передбачені.