Пенсії в Україні — хто не отримає вікову доплату у 570 гривень

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

У березні українські пенсіонери, окрім індексації пенсій, отримають так звані "вікові доплати". Однак на додаткові суми грошей у розмірі кількасот гривень зможуть розраховувати не всі з громадян поважного віку.

Питання щодо відповідних доплат регулює урядова постанова №849 від 16 грудня 2020 року.

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Детальніше про доплати до пенсій за віком у березні

Згідно із нормами законодавства, після досягнення певного віку громадянам України передбачаються щомісячні доплати до пенсій у розмірі:

300 гривень — особам, яким виповнилося 70 років і більше;

456 гривень — особам, які досягли 75 років і вище;

570 гривень — особам, яким виповнилося 80 років і більше.

Варто зауважити, що вищезгадані надбавки не підсумовуються, а лише замінюються на більший розмір у разі досягнення нового вікового бар'єра.

Для отримання відповідних доплат у березні поточного року нікуди звертатись не потрібно, адже їх нарахування відбудеться автоматично на основі наявної інформації у базі Пенсійного фонду.

Доплати після досягнення вищевказаних вікових порогів будуть надалі нараховуватися щомісяця разом з основною частиною пенсії.

Хто з пенсіонерів не отримає вікову надбавку

За нормами постанови, не всі пенсіонери, хто досяг певного віку, зможуть отримати такі доплати до пенсії. Так, законодавство передбачає певні обмеження.

Відповідні вікові надбавки не зможуть отримати ті громадяни, у яких, порівняно, високі виплати. У разі, якщо пенсійні виплати перевищуватимуть суму 10,34 тис. гривень, 70-річні громадяни не матимуть права на таку доплату.

Проте після досягнення 80 років пенсіонерам надається можливість оформити додаткову грошову компенсацію від держави. Йдеться про виплату, яку надають у разі суттєвого погіршення здоров’я та потреби у сторонній допомозі у побуті. Щоб отримати таку виплату, треба надати медичні довідки з підтвердженням діагнозу, а також довести потребу у регулярній сторонній допомозі.

Нагадаємо, Новини.LIVE порівняли розмір середньої пенсії в Україні та країнах Європейського Союзу. Так, пенсії українців суттєво поступаються показникам європейських країн.

Також ми писали, що після проведеної масштабної індексації пенсій українці самі можуть перевірити розміри доплат. Такі дані можна уточнити на порталі Пенсійного фонду.