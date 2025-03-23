Перерасчет выплат работающим пенсионерам — когда поступят деньги

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

С 1 апреля в Украине состоится перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе. Однако Пенсионный фонд выплатит обновленные суммы значительно позже.

Соответствующий вопрос прописан в ст. 42 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно закону, предусматривается перерасчет пенсии лицам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать, однако не всем.

Отмечается, что пенсии специалисты ПФУ пересчитают тем гражданам, которые по состоянию на 1 марта текущего года имеют ровно два года дополнительного страхового стажа после выхода на пенсию. Также перерасчет коснется тех, кто имеет менее двух лет стажа, однако с даты назначения или предыдущего пересмотра прошло более двух лет.

Во время нового расчета будут принимать во внимание заработок, который использовали при назначении пенсии, или же доход, который гражданин получал на работе после назначения пенсии. Это будет зависеть от целесообразности.

По информации правительства, в Украине насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров, у которых размер средней пенсии равен 6,3 тыс. грн, однако апрельский перерасчет охватит только 629 тыс. человек.

Почему пенсионеры не получат новые суммы с 1 апреля

Пенсионный фонд выплатит обновленные суммы не с 1 апреля, а значительно позже.

Право на осуществление соответствующего перерасчета определяет размер стажа, приобретенный по состоянию на 1 марта, в частности в январе-феврале 2025 года. Тогда как Государственный реестр общеобязательного государственного соцстрахования получит данные об уплате единого взноса за первый квартал этого года в мае, поэтому на самом деле работающие пенсионеры будут иметь фактически право на перерасчет в мае.

И только в июне 2025 года украинцам поступят новые размеры пенсионных выплат. При этом суммы будут состоять из доплат за предыдущие два месяца.

Соответствующий перерасчет будет осуществлен без необходимости дополнительного обращения граждан в Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что не всем пенсионерам, которым более 70 лет, назначат "доплаты за возраст". Такая инициатива не распространяется на граждан, у которых высокие пенсионные выплаты.

Также мы писали, что украинцы за границей могут рассчитывать на зачисление страхового стажа за рубежом. В частности, таким правом наделены те, кто проживает в Эстонии, Болгарии, Испании, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии и Чехии.