ПриватБанк додав нову функцію для бізнесу — що треба знати

Розрахунок банківською карткою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" розширила функціонал, підключивши до мобільного еквайрингу "Термінал" програму лояльності "Привіт". Йдеться про можливість для покупців отримувати персоналізовані знижки під час оплати.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Як зазначається, ПриватБанк покращив підтримку підприємців, які здійснюють приймання платежів за товари та послуги безготівково через смартфони та застосунок "Термінал", додавши в застосунок програму "Привіт".

Такі зміни дозволять покупцям отримувати персоналізовані знижки під час розрахунку не тільки через звичайні POS-термінали чи онлайн, а також застосунок "Термінал".

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, фінустанова продовжує пропонувати тренди у фінансових технологіях, роблячи сервіси еквайрингу для підприємців більш доступними, зручними та вигідними.

"Інтеграція програми лояльності "Привіт" у застосунку "Термінал" відкриває нові можливості для залучення клієнтів та забезпечує кращий клієнтський досвід", — наголосив Макаренко.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як підприємцям підключити програму лояльності "Привіт"

Відповідну програму лояльності "Привіт" бізнесмени зможуть підключити самотужки у застосунку "Приват24 для бізнесу". Для налаштування акційної пропозиції потрібно зробити кілька кроків:

увійти у "Приват24 для бізнесу";

обрати пункт "Маркетинг";

додати програму лояльності "Привіт".

У пресслужбі банку додали, що мобільний еквайринг із застосунком "Термінал" став невід’ємною частиною роботи бізнесу. Ним користуються продавці на ринках, в магазинах, великих торгових центрах, продавці товарів для дому, офіціанти у закладах харчування.

Нині налічується понад 28 тисяч підприємців, які є активними користувачами "Терміналу". За оцінками, українці оплачують товари та послуги через смартфони та застосунок "Термінал" ПриватБанку на 1 млрд грн щомісяця.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив канал зв'язку з клієнтами через RCS цей сервіс доступний по всій Україні для Android-пристроїв, а невдовзі з'явиться на пристроях iOS. Йдеться про нову та доволі сучасну технологію мобільних повідомлень.

Також повідомлялося, що ПриватБанк встановив нові ліміти для громадян, які здійснюють замовлення зняття валюти для обміну у банківських касах. Розмір виплати зріс учетверо — до 400 тис. грн.