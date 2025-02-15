ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиенткой из-за сбоя в Приват24

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" без предупреждений разорвал сотрудничество с клиенткой после обновления данных. Оказалось, что это произошло из-за сбоя в приложении "Приват24".

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставить отзывы о работе банков.

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Блокировка счетов в ПриватБанке

В одном из сообщений отмечается, что клиентка банка была довольна обслуживанием длительное время, пока не получила в этом году письмо о необходимости пройти актуализацию данных. Женщина внесла всю необходимую информацию, однако впоследствии получила анкету повторно. Она обновила данные снова, но через некоторое время банк без объяснений прекратил с ней сотрудничество.

"Через неделю мне пришло еще одно такое же сообщение об актуализации данных, которые я снова прошла и нажала сохранить анкету. В январе месяце я резко не смогла расплатиться в ветклинике терминалом, зашла сразу в Приват24, а меня оттуда выбросило. На горячей линии мне ответили, что банк разорвал со мной договор без предупреждения. И, я так понимаю, без причины, потому что мне ее не назвали. Более 10 лет работы с ПриватБанком...", — сообщила клиентка.

В банке так и не указали, что именно было нарушено с ее стороны. Впоследствии в службе поддержки сообщили, что в приложении произошел сбой, поэтому данные анкеты не сохранились.

"До сих пор причина разрыва непонятна, в письме указано, что якобы не обновила данные, хотя я отвечала на эти вопросы анкеты 2-3 раза! Но был какой-то сбой в "Приват24" и они просто не сохранились. Так мне ответил потом уже оператор 3700... Ошибка в их приложении, а виноватой сделали меня", — добавила гражданка.

Что будет со средствами клиентки на счету в ПриватБанке

На портале в ПриватБанке не ответили на обращение. На аналогичные ситуации в вопросе прекращения сотрудничества в финучреждении сообщали, что все меры осуществляют в соответствии с внутренними процедурами в рамках правил финансового мониторинга в Украине.



Клиентке, как и другим, предоставили право вывести средства на счет другого финучреждения после блокировки счетов.

Для этого необходимо предоставить пакет документов и информации:

реквизиты счета, открытого в другом банке на имя клиента;

документы, где подтверждается полномочия распоряжаться счетами;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

заявление о перечислении остатков средств.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

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