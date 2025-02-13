ПриватБанк запустив квітковий кешбек у 15% — як отримати знижки на День закоханих

Розрахунок карткою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть долучитися до нової акції, присвяченої Дню закоханих, з отримання кешбеку. Зокрема, банк обіцяє повернути частину коштів за купівлю квітів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

Читайте також:

Умови "квіткового" кешбеку у ПриватБанку

"ПриватБанк запустив кешбек 15% на квіти, іменний кешбек для Валентинів та валентинки в "Привіт", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банк запустив традиційний love season, який у 2025 році дасть можливість на День Валентина дарувати квіти з кешбеком 15% та отримати персональні пропозиції від банку та компаній-партнерів.

Кешбек поширюватиметься на всіх клієнтів банку за умови активації пропозиції в розділі "Привіт" у застосунку "Приват24" під час оплати картками замовлень квітів як онлайн, так і в звичайних торгових точках. Максимальний розмір кешбеку — 500 грн.

Персональні знижки на День закоханих

Також 14 лютого всі клієнти ПриватБанку отримають особливі персональні пропозиції у вигляді кешбеку у 10% на будь-які покупки з оплатою картками та "конвертами" банку протягом цього дня в звичайних магазинах та інтернеті.

Максимальний розмір такого кешбеку так само становитиме 500 грн. Для цього теж треба просто активувати акцію в розділі "Привіт" у застосунку.

"Також клієнти банку вже отримують персональні "валентинки" — пропозиції знижок та кешбеків від провідних торгових мереж та брендів електроніки, смарт техніки, одягу, косметики тощо", — додали у банку.

Оголошення до Дня Валентина. Джерело: ПриватБанк

Нагадаємо, раніше ПриватБанк підключив до мобільного еквайрингу "Термінал" програму лояльності "Привіт". Тепер покупці можуть отримувати персоналізовані знижки під час здійснення покупок.

Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив новий канал зв'язку для клієнтів через RCS. Відповідний сервіс тепер доступний по всій країні для Android-пристроїв.