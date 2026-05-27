Нафтогаз зробив заяву щодо паперових платіжок: що варто знати клієнтам

Жінка та чоловік з паперами, будівля Нафтогазу.

Клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" дали рекомендації щодо паперових квитанцій за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Там уточнили, чи важливе зберігання таких платіжок та розповіли, як гарантовано не втратити всю інформацію про попередні розрахунки за блакитне паливо.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, передають Новини.LIVE.

Що варто знати про зберігання паперових платіжок Нафтогазу

Як пояснили у газопостачальній компанії, у 2026 році громадянам не обов'язково зберігати паперові квитанції за газ, адже завдяки модернізованій системі обслуговування клієнтів всі оплати за природний газ можуть зберігатися в електронному вигляді.

Зокрема, клієнти компанії можуть почати користуватися спеціальним мобільним застосунком "Куб", де зберігається вичерпна інформація про всі розрахунки. Такий варіант взаємодії з газопостачальником гарантує збереження всіх платіжок.

У застосунку громадяни зможуть будь-якої миті:

Перевірити історію платежів; Швидко знайти потрібний рахунок; Відстежувати обсяги споживання газу.

"А ви маєте папку, куди про всяк випадок складаєте паперові квитанції? Час придумати їй інше призначення, а побутові справи довірити сучасному цифровому сервісу — Кубу. У застосунку всі платіжки зберігаються в одному архіві", — повідомляють у Нафтогазі.

З огляду на це, клієнтам рекомендують взагалі відмовитись від паперового аналога для розрахунку за газ. Для споживачів оплата в електронному вигляді дозволить заощадити час та не хвилюватись про втрату платіжок.

Робити розрахунки можна, не чекаючи паперових квитанцій, адже онлайн-оплата доступна вже з 10-го числа, тоді як звичайні квитанції надходять після 20-го.

Окрім того, відповідне рішення посприяє глобальним тенденціям у питанні турботи про екологію.

Як відмовитись від паперових квитанцій

Клієнтам газопостачальної компанії розповіли, як відмовитись від отримання паперових платіжок.

Власники особових рахунків можуть перейти на електронні квитанції та відмовитись від звичайних:

через "Історію розрахунків";

через "Профіль" → "Мої розрахунки" → "Актуальний рахунок";

після здійснення оплати рахунку.

Громадяни можуть відмовитись від паперового формату, на порталі Нафтогазу. Для цього потрібно:

зайти в особистий кабінет;

обрати опцію "Налаштування";

активувати кнопку "Отримувати рахунки онлайн".

Раніше Новини.LIVE розповідали, які будуть тарифи на доставку газу у червні. За даними Газмережі, цього року регулятор двічі переглядав вартість розподілу газу, проте відповідні зміни не стосувались простих споживачів. У зв'язку з цим у червні клієнти надалі будуть платити за старими цінами. Їх, як і раніше, розрахують індивідуально, залежно від обсягів споживання ресурсу за попередній газовий рік.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чому можуть не зараховуватися суми за доставку газу. У Газмережі пояснили, що таке іноді може трапитися, адже банк має право опрацьовувати платіж до кількох діб. Проте якщо після п'яти робочих днів платіж так і не відобразився в особистому кабінеті, то потрібно звернутися до контакт-центру.