Оплата за розподіл природного газу: чому не зараховуються платежі

У ТОВ "Газорозподільні мережі України" розповіли, чому іноді після оплати послуги з розподілу блакитного палива платіж не відображається в особистому кабінеті. Також пояснили, коли слід особисто звертатися до оператора для уточнення питання зарахування коштів.

Про це повідомила пресслужба Дніпровської філії "Газмережі".

Чому не зараховується оплата за розподіл газу

Як зазначають у компанії, у 2026 році українські споживачі зобов'язані платити за доставку природного газу, навіть якщо ним не користуються. Так звана "друга платіжка" є обов'язковою до сплати, доки зберігається технічне підключення.

Не передбачена плата за послугу лише у таких ситуаціях:

Зруйноване чи пошкоджене житло після обстрілів, припинене газопостачання через небезпечний стан мереж (оплату не нараховують на основі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань); Виникнення аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями (суми не нараховують після припинення газопостачання); Оселю було цілеспрямовано від'єднано від системи механічним чином (нарахування не відбувається з 1 числа наступного місяця).

Згідно з правилами, сума розраховується на основі обсягу спожитого ресурсу за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), поділеного на 12 місяців. Розрахунок за розподіл газу клієнти мають здійснювати щомісяця до 20 числа.

У компанії наголошують, що іноді факт здійснення оплати послуги з доставки блакитного палива може не відображатися кілька днів в особистому кабінеті. Там пояснюють, що основному така ситуація не повинна викликати хвилювання, адже кошти можуть надійти через певний час.

Проте, якщо зарахування не відбулося протягом п'яти днів, необхідно особисто звернутися до компанії. Зокрема, можна набрати прямий номер контакт-центру національної компанії "Газмережі", фахівці якої допоможуть владнати проблему.

"Оплатили послугу розподілу, але платіж ще не видно в особистому кабінеті? Таке іноді трапляється: банк може опрацьовувати платіж до кількох діб. Якщо ж минуло 5 робочих днів, а платіж так і не відобразився, зателефонуйте до нашого контакт-центру за номером 0 800 303 104. Ми перевіримо реквізити й підкажемо, як швидко владнати ситуацію", — йдеться у поясненні.

Як здійснити розрахунок за послугу з доставки газу

Клієнти можуть сплачувати за доставку газу, обравши найбільш зручний спосіб. Зокрема, можна робити оплату дистанційно в особистому кабінеті "Газмережі". Також здійснити розрахунок можна через інтернет-банкінг ("Ощад", "Приват24"), оплативши картою будь-якого банку.

Окрім того, доступні стандартні способи оплати:

у відділеннях "Укрпошти";

у відділеннях банків;

у терміналах самообслуговування.

Також український оператор газорозподілу "Газмережі" нагадав, що розрахунок за послугу можна здійснити за рахунок накопичених коштів за програмою "Національний кешбек".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що, за даними Держстату, тарифи на комунальні послуги зросли. Так, з квітня 2025 року і по квітень 2026 року ціни підвищились на 1,9%. Особливо помітно зросла вартість вивезення побутових відходів — на 6,7%, а також утримання та ремонту житла — на 4,9%. Проте тарифи на основні комунальні послуги залишаються на колишньому рівні.

Також Новини.LIVE писали, що Нафтогаз зможе гарантувати безперебійність надання послуг клієнтам, якщо матиме актуальні дані. Там зазначили, що громадяни повинні підготувати спеціальний пакет документів для оновлення інформації. Це необхідно зробити у разі переїзду, втрати чи зміни номера телефону.