Главная Финансы Хранение бумажных платежек: что рекомендуют клиентам Нафтогаза

Дата публикации 27 мая 2026 08:50
Нафтогаз сделал заявление по бумажным платежкам: что стоит знать клиентам
Женщина и мужчина с бумагами, здание Нафтогаза. Фото: Freepik, Нафтогаз. Коллаж: Новини.LIVE

Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали рекомендации относительно бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Там уточнили, важно ли хранение таких платежек и рассказали, как гарантированно не потерять всю информацию о предыдущих расчетах за голубое топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза, передают Новини.LIVE.

Что стоит знать о хранении бумажных платежек Нафтогаза

Как пояснили в газоснабжающей компании, в 2026 году гражданам не обязательно хранить бумажные квитанции за газ, ведь благодаря модернизированной системе обслуживания клиентов все оплаты за природный газ могут храниться в электронном виде.

В частности, клиенты компании могут начать пользоваться специальным мобильным приложением "Куб", где хранится исчерпывающая информация обо всех расчетах. Такой вариант взаимодействия с газопоставщиком гарантирует сохранность всех платежек.

В приложении граждане смогут в любой момент:

Читайте также:
  1. Проверить историю платежей;
  2. Быстро найти нужный счет;
  3. Отслеживать объемы потребления газа.

"А у вас есть папка, куда на всякий случай складываете бумажные квитанции? Пора придумать ей другое назначение, а бытовые дела доверить современному цифровому сервису — Кубу. В приложении все платежки хранятся в одном архиве", — сообщают в Нафтогазе.

Учитывая это, клиентам рекомендуют вообще отказаться от бумажного аналога для расчета за газ. Для потребителей оплата в электронном виде позволит сэкономить время и не волноваться о потере платежек.

Делать расчеты можно, не дожидаясь бумажных квитанций, ведь онлайн-оплата доступна уже с 10-го числа, тогда как обычные квитанции приходят после 20-го.

Кроме того, соответствующее решение поспособствует глобальным тенденциям в вопросе заботы об экологии.

Как отказаться от бумажных квитанций

Клиентам газоснабжающей компании рассказали, как отказаться от получения бумажных платежек.

Владельцы лицевых счетов могут перейти на электронные квитанции и отказаться от обычных:

  • через "Историю расчетов";
  • через "Профиль" → "Мои расчеты" → "Актуальный счет";
  • после осуществления оплаты счета.

Граждане могут отказаться от бумажного формата на портале Нафтогаза. Для этого нужно:

  • зайти в личный кабинет;
  • выбрать опцию "Настройки";
  • активировать кнопку "Получать счета онлайн".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие будут тарифы на доставку газа в июне. По данным Газсети, в этом году регулятор дважды пересматривал стоимость распределения газа, однако соответствующие изменения не касались простых потребителей. В связи с этим в июне клиенты в дальнейшем будут платить по старым ценам. Их, как и раньше, рассчитают индивидуально, в зависимости от объемов потребления ресурса за предыдущий газовый год.

Еще Новини.LIVE сообщали, почему могут не засчитываться суммы за доставку газа. В Газсети объяснили, что такое иногда может случиться, ведь банк имеет право обрабатывать платеж до нескольких суток. Однако если после пяти рабочих дней платеж так и не отобразился в личном кабинете, то нужно обратиться в контакт-центр.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
