Тарифи на доставку газу в Україні: які будуть ціни у червні

У червні 2026 року українці зобов'язані оплачувати послугу з розподілу природного газу за затвердженими тарифами Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відомо, чи не зміняться суми наступного місяця та хто зможе заплатити менше.

Які будуть тарифи на доставку газу у червні

За інформацією Газмережі, цього року НКРЕКП двічі переглянула вартість розподілу блакитного палива. Однак зміни не стосувались населення.

Відповідно до постанови № 2163, ціни на доставку підвищили виключно для непобутових споживачів. Йдеться про такі зміни:

з січня до 31 березня (включно) тарифи підвищили до 1,69 грн за 1 м3 за місяць (без сплати ПДВ);

з квітня тариф зріс до 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ).

Водночас, тарифи на розподіл газу для населення не змінилися. У зв'язку з цим у червні 2026 року побутові споживачі платитимуть за старими цінами, розрахованими на індивідуальній основі, залежно від обсягу споживання за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), поділеного на 12 місяців. Відповідний тариф є фіксованим для кожного регіону.

Хто зможе заплатити менше за доставку газу у червні

За даними Газмережі, необхідність розрахунку за розподіл природного газу має бути дотримана клієнтами щомісяця до 20 числа.

Водночас, громадяни мають можливість дещо заощадити. Йдеться про менші комісії під час розрахунку. Клієнти можуть не переплачувати, якщо здійснити оплату одразу за весь рік. Один платіж дозволить уникнути зайвих стягнень і заощадити час.

Також зовсім не платити за доставку газу можна у наступних випадках:

Якщо житло зруйноване чи пошкоджене через обстріли; У разі виникнення аварійної ситуації через бойові дії; Якщо оселю було від'єднано від системи механічним чином.

Громадяни можуть розраховуватися за розподіл газу дистанційно через власний кабінет "Газмережі". Також це можна робити через інтернет-банкінг: "Ощад", "Приват24" (розрахунок картою будь-якого банку). Або ж оплатити такими способами:

через відділення "Укрпошти";

у будь-якому банківському відділенні;

через термінали самообслуговування.

