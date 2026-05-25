Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тарифи на розподіл газу в Україні: що буде з цінами у червні

Тарифи на розподіл газу в Україні: що буде з цінами у червні

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 08:50
Тарифи на доставку газу в Україні: які будуть ціни у червні
Газова плита, люди з платіжками. Фото: Нафтогаз, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року українці зобов'язані оплачувати послугу з розподілу природного газу за затвердженими тарифами Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відомо, чи не зміняться суми наступного місяця та хто зможе заплатити менше.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію однієї з філій "Газмережі".

Які будуть тарифи на доставку газу у червні

За інформацією Газмережі, цього року НКРЕКП двічі переглянула вартість розподілу блакитного палива. Однак зміни не стосувались населення.

Відповідно до постанови № 2163, ціни на доставку підвищили виключно для непобутових споживачів. Йдеться про такі зміни:

  • з січня до 31 березня (включно) тарифи підвищили до 1,69 грн за 1 м3 за місяць (без сплати ПДВ);
  • з квітня тариф зріс до 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ).

Водночас, тарифи на розподіл газу для населення не змінилися. У зв'язку з цим у червні 2026 року побутові споживачі платитимуть за старими цінами, розрахованими на індивідуальній основі, залежно від обсягу споживання за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), поділеного на 12 місяців. Відповідний тариф є фіксованим для кожного регіону.

Читайте також:

Хто зможе заплатити менше за доставку газу у червні

За даними Газмережі, необхідність розрахунку за розподіл природного газу має бути дотримана клієнтами щомісяця до 20 числа. 

Водночас, громадяни мають можливість дещо заощадити. Йдеться про менші комісії під час розрахунку. Клієнти можуть не переплачувати, якщо здійснити оплату одразу за весь рік. Один платіж дозволить уникнути зайвих стягнень і заощадити час.

Також зовсім не платити за доставку газу можна у наступних випадках:

  1. Якщо житло зруйноване чи пошкоджене через обстріли;
  2. У разі виникнення аварійної ситуації через бойові дії;
  3. Якщо оселю було від'єднано від системи механічним чином.

Громадяни можуть розраховуватися за розподіл газу дистанційно через власний кабінет "Газмережі". Також це можна робити через інтернет-банкінг: "Ощад", "Приват24" (розрахунок картою будь-якого банку). Або ж оплатити такими способами:

  • через відділення "Укрпошти";
  • у будь-якому банківському відділенні;
  • через термінали самообслуговування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз" змінилися реквізити. Вони мали автоматично оновитися у банківських установах-партнерах підприємства, однак є загроза затримок в оновленні даних у системах інших банків. У зв'язку з цим клієнти повинні самостійно звіряти інформацію під час оплати. 

Ще Новини.LIVE писали, що українські громадяни мають слідкувати за повіркою лічильників. Йдеться про прилади обліку для опалення та гарячої води. У разі пропуску необхідних термінів нарахування відбуватимуться інакше, а тому платіжки можуть зрости. Громадяни можуть замовити повірку онлайн. 

тарифи комунальні послуги газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації