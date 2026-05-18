Обслуговування в Нафтогазі: від клієнтів вимагають важливі документи

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закликала клієнтів надати документи та деяку персональну інформацію для якісного обслуговування та коректних нарахувань за спожите блакитне паливо. Українцям дали інструкцію, як це зробити дистанційно та як самостійно здійснити перевірку.

Кому з клієнтів Нафтогазу і навіщо необхідно подати документи

Як зазначають у газопостачальній компанії, Нафтогаз може гарантувати безперебійність надання послуг виключно, якщо буде мати актуальні дані своїх клієнтів.

Однак у разі переїзду, втрати чи зміни номера телефону, а також інших даних — це може призвести до проблем з доступом до інформації та одержанням послуг. Зокрема, оновити інформацію потрібно також, якщо:

Сталися зміни у паспортних даних; Людина придбала або успадкувала житло; Змінилась електронна адреса.

"Розуміємо, ваше життя не стоїть на місці. Трапляються і переїзди, і оновлення пошти чи номера телефона. Щоб ви й надалі без проблем користувалися газовими онлайн-сервісами, сповістіть нас про ці зміни", — йдеться у повідомленні.

Список документів та як подати їх Нафтогазу

Клієнти газопостачальної компанії мають підготувати спеціальний пакет документів для того, щоб оновити дані. А саме необхідно зробити скан або якісні фотографії:

паспорта громадянина;

довідки про прописку;

підготувати копію документа про зміну прізвища;

останній рахунок за газ.

Після цього потрібно заповнити заяву на порталі газопостачальної компанії.

Далі клієнти мають всі зібрані документи надіслати на адресу Нафтогазу у будь-який зручний спосіб. А саме:

онлайн: у розділі "Актуалізація даних";

на електронну пошту: client@gas.ua;

листом: м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач ТОВ "ГК "Нафтогаз України";

особисто у центр обслуговування чи банк (ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк).

Згодом вся інформація у системі має оновитися. Перевірити це можна буде у мобільному застосунку "Куб" чи особистому кабінеті на порталі газопостачальної компанії.

