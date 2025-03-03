Нафтогаз попередив про важливу процедуру для коректних сум в платіжках

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" попередили клієнтів про певні правила, у разі порушення яких, показники з лічильників за природний газ можуть не прийняти. Також можуть надійти завищені суми в комунальних платіжках.

Про це йдеться у матеріалах компанії.

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Чому можуть показники лічильника не прийняти

Як зазначили у ГК "Нафтогаз України", для того, щоб відбувалися правильні підрахунки використаного блакитного палива, потрібно систематично здійснювати перевірку газових лічильників.

Відповідний механізм допоможе підтвердити, що прилад працює коректно та показує точні виміри споживання природного газу.

Якщо лічильник не перевірити вчасно, передані показники можуть відхилити. У такому разі компанія має повне право зробити підрахунок за газ за іншими правилами. У підсумку — клієнтам доведеться розраховуватися за блакитне паливо відповідно до загальних нормативів для будинку. Як правило, у такому разі громадяни отримують суттєво більші суми у комунальних квитанціях.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як часто потрібно перевіряти лічильник

У Нафтогазі розповіли, що частота перевірки лічильника залежить від класу точності лічильника:

клас точності 1 — один раз на два роки;

клас точності 1,5 — один раз на вісім років.

Компанія радить звертатися споживачам за додатковою повіркою лічильників у таких випадках:

коли є сумніви щодо правильності обліку спожитого природного газу;

у разі пошкодження відбитку перевірного тавра;

якщо лічильник довгий час не використовувався.

Витрати, пов'язані з перевіркою лічильників, зокрема демонтаж, транспортування та повторний монтаж приладу, має покривати оператор газорозподільних мереж в області.

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