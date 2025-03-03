Нафтогаз предупредил о важной процедуре для корректных сумм в платежках

Квитанции и деньги. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" предупредили клиентов об определенных правилах, в случае нарушения которых, показатели со счетчиков за природный газ могут не принять. Также могут поступить завышенные суммы в коммунальных платежках.

Об этом говорится в материалах компании.

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Почему могут показатели счетчика не принять

Как отметили в ГК "Нафтогаз Украины", для того, чтобы происходили правильные подсчеты использованного голубого топлива, нужно систематически осуществлять проверку газовых счетчиков.

Соответствующий механизм поможет подтвердить, что прибор работает корректно и показывает точные измерения потребления природного газа.

Если счетчик не проверить вовремя, переданные показатели могут отклонить. В таком случае компания имеет полное право сделать подсчет за газ по другим правилам. В итоге — клиентам придется рассчитываться за голубое топливо в соответствии с общими нормативами для дома. Как правило, в таком случае граждане получают существенно большие суммы в коммунальных квитанциях.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как часто нужно проверять счетчик

В Нафтогазе рассказали, что частота проверки счетчика зависит от класса точности счетчика:

класс точности 1 — один раз в два года;

класс точности 1,5 — один раз в восемь лет.

Компания советует обращаться потребителям за дополнительной поверкой счетчиков в таких случаях:

когда есть сомнения относительно правильности учета потребленного природного газа;

в случае повреждения отпечатка проверочного клейма;

если счетчик долгое время не использовался.

Расходы, связанные с проверкой счетчиков, в частности демонтаж, транспортировка и повторный монтаж прибора, должен покрывать оператор газораспределительных сетей в области.

Ранее мы рассказывали, что будет с жилищно-коммунальными услугами в марте 2025 года. В частности, тарифы на свет не будут менять, а стоимость природного газа останется на прошлогоднем уровне благодаря мораторию.

Также писали, что в марте этого года необходимо будет заплатить за услугу по техническому обслуживанию здания. Некоторым придут три платежки, а не две.