Неіснуючі борги в платіжках — у Нафтогазі назвали причини

Калькулятор на телефоні, квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чому у комунальних квитанціях за газ іноді може з'являтися заборгованість, навіть якщо її нема. Таке може трапитися через одну деталь в унікальному особовому рахунку.

Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України".

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Як зазначили у компанії, найчастіше заборгованість може з'являтися через помилку в унікальному особовому рахунку. Для уникнення цього потрібно звіряти всі дані перед здійсненням оплати.

Так, якщо цифри громадянин увів з помилкою або взагалі не вказав, це може спровокувати:

затримку у зарахуванні коштів;

потрапляння грошей на інший рахунок.

Щоб виправити такі ситуації, необхідний час, а іноді вимагатиме додаткового звернення клієнтів у службу підтримки чи в банк.

Оголошення. Джерело: ГК Нафтогаз України у FB

Як уникнути необґрунтованих нарахувань

Для того, щоб уникнути необґрунтованих нарахувань, необхідно:

переконатися, що особовий рахунок вказаний правильно;

звірити номер особового рахунку з попередніми квитанціями за газ, якщо до цього оплата була коректна;

у касі чи терміналі варто ще раз перевірити всі реквізити перед підтвердженням;

необхідно використовувати офіційні банківські сервіси, які в автоматичному режимі підтягнуть коректний номер рахунку.

Також квитанції за оплату рахунків за електрику, газ, воду потрібно зберігати для допомогти у вирішенні можливих суперечок з постачальниками. Зберігати такі квитанції варто п'ять років.

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