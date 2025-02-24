Неіснуючі борги в платіжках — у Нафтогазі назвали причини

У Нафтогазі розповіли про причини появи "боргів" у платіжках
У Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чому у комунальних квитанціях за газ іноді може з'являтися заборгованість, навіть якщо її нема. Таке може трапитися через одну деталь в унікальному особовому рахунку.
Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України".
Детальніше про нарахування боргу за газ
Як зазначили у компанії, найчастіше заборгованість може з'являтися через помилку в унікальному особовому рахунку. Для уникнення цього потрібно звіряти всі дані перед здійсненням оплати.
Так, якщо цифри громадянин увів з помилкою або взагалі не вказав, це може спровокувати:
- затримку у зарахуванні коштів;
- потрапляння грошей на інший рахунок.
Щоб виправити такі ситуації, необхідний час, а іноді вимагатиме додаткового звернення клієнтів у службу підтримки чи в банк.
Як уникнути необґрунтованих нарахувань
Для того, щоб уникнути необґрунтованих нарахувань, необхідно:
- переконатися, що особовий рахунок вказаний правильно;
- звірити номер особового рахунку з попередніми квитанціями за газ, якщо до цього оплата була коректна;
- у касі чи терміналі варто ще раз перевірити всі реквізити перед підтвердженням;
- необхідно використовувати офіційні банківські сервіси, які в автоматичному режимі підтягнуть коректний номер рахунку.
Також квитанції за оплату рахунків за електрику, газ, воду потрібно зберігати для допомогти у вирішенні можливих суперечок з постачальниками. Зберігати такі квитанції варто п'ять років.
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