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Завищені рахунки за газ — як українцям уникнути переплат

11 листопада 2024 07:58
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Платіжки за газ — чому українцям приходять рахунки за квартиру, в якій ніхто не живе
Рахунки за газ. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Щомісяця українці повинні звітувати про обсяги використаного газу. Передавати показники лічильника потрібно навіть якщо в квартирі ніхто не проживав, інакше громадянам будуть виставлені рахунки без урахування фактичного споживання.

Про те, чому українцям можуть приходити завищені суми в платіжках за газ, пояснили фахівці "ГазПравди".

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Як уникнути переплат за газ

Щоб уникнути завищених сум, необхідно регулярно передавати показники лічильника газу, навіть якщо житло порожнє. Для коректного нарахування варто передавати дані з 1 до 5 числа кожного місяця. 

Якщо показники не подано, рахунки можуть розраховуватися за середніми значеннями, які часто перевищують реальні обсяги споживання. Ці дані обчислюються за обсягами споживання останніх трьох років, зазначених у договорі.

Як передати показники лічильника газу

Передати показники газу можна через особистий кабінет на платформі національного оператора "Газорозподільні мережі України" за наявності відповідного договору. Також для мешканців Київської, Полтавської та Одеської областей, де працюють локальні оператори, необхідно користуватися їхніми сервісами. Абоненти "Нафтогазу" можуть скористатися:

  • чат-ботом gas.ua у месенджерах;
  • зателефонувати до кол-центру;
  • відправити SMS на номер 4647, вказавши особовий рахунок і показники лічильника.

Важливо пам'ятати, що показники лічильника слід передавати навіть за нульового споживання. В такому випадку ви зможете уникнути нарахувань за плановими показниками, що може призвести до накопичення боргу.

Раніше ми писали, що з наближенням зими українці все частіше замислюються над вибором палива для опалення будинків. В умовах економічної нестабільності та зростання цін на енергоносії цей вибір стає непростим, оскільки дрова, вугілля і газ мають як плюси, так і мінуси.

Нацбанк України не очікує змін у тарифах на газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Однак з 2026 року планується їх поступове наближення до економічно обґрунтованого рівня.

комунальні послуги газ ЖКГ лічильники платежі

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