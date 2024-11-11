Платежки за газ – почему украинцам приходят счета за квартиру, в которой никто не живет

Завышенные счета за газ — как украинцам избежать переплат
Каждый месяц украинцы должны отчитываться об объемах использованного газа. Передавать показатели счетчика нужно, даже если в квартире никто не проживал, иначе гражданам будут выставлены счета без учета фактического потребления.
О том, почему украинцам могут приходить завышенные суммы в платежках за газ, объяснили специалисты "ГазПравды".
Как избежать переплат за газ
Чтобы избежать завышенных сумм, необходимо регулярно передавать показатели счетчика газа, даже если жилье пустое. Для корректного начисления следует передавать данные с 1 по 5 числа каждого месяца.
Если показатели не представлены, счета могут рассчитываться по средним значениям, часто превышающим реальные объемы потребления. Эти данные исчисляются по объемам потребления последних трех лет, указанным в договоре.
Как передать показатели счетчика газа
Передать показатели газа можно через личный кабинет на платформе национального оператора Газораспределительные сети Украины при наличии соответствующего договора. Для жителей Киевской, Полтавской и Одесской областей, где работают локальные операторы, необходимо пользоваться их сервисами. Абоненты "Нафтогаза" могут воспользоваться:
- чат-ботом gas.ua в мессенджерах;
- позвонить в колл-центр;
- отправить SMS на номер 4647, указав лицевой счет и показатели счетчика.
Важно помнить, что показатели счетчика следует передавать даже при нулевом потреблении. В таком случае вы сможете избежать начислений по плановым показателям, что может привести к накоплению долга.
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