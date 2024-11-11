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Завышенные счета за газ — как украинцам избежать переплат

11 ноября 2024 07:58
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Платежки за газ – почему украинцам приходят счета за квартиру, в которой никто не живет
Счета за газ. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый месяц украинцы должны отчитываться об объемах использованного газа. Передавать показатели счетчика нужно, даже если в квартире никто не проживал, иначе гражданам будут выставлены счета без учета фактического потребления.

О том, почему украинцам могут приходить завышенные суммы в платежках за газ, объяснили специалисты "ГазПравды".

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Как избежать переплат за газ

Чтобы избежать завышенных сумм, необходимо регулярно передавать показатели счетчика газа, даже если жилье пустое. Для корректного начисления следует передавать данные с 1 по 5 числа каждого месяца.

Если показатели не представлены, счета могут рассчитываться по средним значениям, часто превышающим реальные объемы потребления. Эти данные исчисляются по объемам потребления последних трех лет, указанным в договоре.

Как передать показатели счетчика газа

Передать показатели газа можно через личный кабинет на платформе национального оператора Газораспределительные сети Украины при наличии соответствующего договора. Для жителей Киевской, Полтавской и Одесской областей, где работают локальные операторы, необходимо пользоваться их сервисами. Абоненты "Нафтогаза" могут воспользоваться:

  • чат-ботом gas.ua в мессенджерах;
  • позвонить в колл-центр;
  • отправить SMS на номер 4647, указав лицевой счет и показатели счетчика.

Важно помнить, что показатели счетчика следует передавать даже при нулевом потреблении. В таком случае вы сможете избежать начислений по плановым показателям, что может привести к накоплению долга.

Ранее мы писали, что с приближением зимы украинцы все чаще задумываются о выборе топлива для отопления домов. В условиях экономической нестабильности и роста цен на энергоносители этот выбор становится непростым, поскольку дрова, уголь и газ обладают как плюсами, так и минусами.

Нацбанк Украины не ожидает изменений в тарифах на газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Однако с 2026 планируется их постепенное приближение к экономически обоснованному уровню.

коммунальные услуги газ ЖКХ счетчики платежи

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