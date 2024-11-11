Платежки за газ – почему украинцам приходят счета за квартиру, в которой никто не живет

Счета за газ. Фото: УНИАН

Каждый месяц украинцы должны отчитываться об объемах использованного газа. Передавать показатели счетчика нужно, даже если в квартире никто не проживал, иначе гражданам будут выставлены счета без учета фактического потребления.

О том, почему украинцам могут приходить завышенные суммы в платежках за газ, объяснили специалисты "ГазПравды".

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Чтобы избежать завышенных сумм, необходимо регулярно передавать показатели счетчика газа, даже если жилье пустое. Для корректного начисления следует передавать данные с 1 по 5 числа каждого месяца.

Если показатели не представлены, счета могут рассчитываться по средним значениям, часто превышающим реальные объемы потребления. Эти данные исчисляются по объемам потребления последних трех лет, указанным в договоре.

Как передать показатели счетчика газа

Передать показатели газа можно через личный кабинет на платформе национального оператора Газораспределительные сети Украины при наличии соответствующего договора. Для жителей Киевской, Полтавской и Одесской областей, где работают локальные операторы, необходимо пользоваться их сервисами. Абоненты "Нафтогаза" могут воспользоваться:

чат-ботом gas.ua в мессенджерах;

позвонить в колл-центр;

отправить SMS на номер 4647, указав лицевой счет и показатели счетчика.

Важно помнить, что показатели счетчика следует передавать даже при нулевом потреблении. В таком случае вы сможете избежать начислений по плановым показателям, что может привести к накоплению долга.

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